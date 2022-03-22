Відповідь Єврокомісії опублікували у Держатомрегулюванні 22 березня. Зазначили, що у листі комісара ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон підкреслила, що дії росіян є неприпустимими й створюють безпрецедентні ризики виникнення ядерних інцидентів.
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"Європейська комісія високо цінує зусилля уповноважених центральних органів влади України щодо протидії військовій агресії, підтримання ядерної та радіаційної безпеки на території України", – зазначили у Держатомрегулюванні.
Немає доступу до об'єктів
У Єврокомісії повідомили, що готові перевірять безпечну роботу АЕС України під егідою місії МАГАТЕ. Вони можуть надати підтримку Україні для оцінки ризиків та підтримати Держатомрегулювання у відновленні контролю на ядерних об’єктах.
Однак для надання практичної допомоги регулятору та АЕС України, критично необхідним залишається забезпечення безпечного доступу представників міжнародних організацій до майданчиків,
– мовиться у листі.
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