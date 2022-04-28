Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. Он также добавил, что судебная система Венгрии при руководстве Орбана – желает лучшего.

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Коррупционная история в Венгрии уже достаточно стара и нужно акцентировать внимание именно на Орбане, как на политике, ведущем страну в неоднозначном русле,

– убежден европарламентарий.

По его словам, Орбан не является демократом, и выборы в Венгрии очень часто связаны с коррупционными схемами и скандалами.

Решение об ограничении финансирования Венгрии связано с тем, что верховенство права в этой стране очень проблематично. Сейчас Украина подает заявку на вступление в ЕС и Венгрия требует от Украины того, чего не выполняет сама, являясь членом ЕС, – говорит Ауштрявичюс.

Это старая история, но она уникальна потому, что Еврокомиссия впервые зашла против члена ЕС так далеко, как на примере Венгрии, утверждает политик.

Напомним, Европарламент запустил процесс, предусматривающий ограничение финансирования Венгрии. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Такое решение связано с тем, что у страны есть значительные проблемы с коррупцией.

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