Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на отчет Еврокомиссии о прогрессе государств-кандидатов, в том числе и Украины. В этом документе анализируется соблюдение государствами основных ценностей ЕС, к которым относится также уважение к свободе слова и свободе выражения.

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Европейская комиссия высказалась о телемарафоне

Одним из ключевых замечаний Еврокомиссии было финансирование телемарафона из госбюджета. Отмечается, что в Брюсселе сомневаются также в объективности марафона.

В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшей площадкой для свободной дискуссии,

– говорится в тексте документа.

Европейская комиссия также обратила внимание на работу телеканала "Рада". Основной задачей этого канала должно было быть "распространение информации о парламентской деятельности, в частности о работе представителей парламентской оппозиции". Однако сейчас "Раду" часто критикуют именно из-за низкого уровня представленности оппозиции, а также из-за того, что трансляция заседаний парламента до сих пор не возобновилась.

Сейчас Евросоюз ожидает, что власти Украины будут "постепенно восстанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт", постепенно снимая ограничения, и это ожидание не связано с завершением военного положения.

В то же время ранее Еврокомиссия объявила, что Украина выполнила все условия для рассмотрения вопроса о вступлении в ЕС. Если все пойдет по плану, переговоры могут стартовать в 2025 году.