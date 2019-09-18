Еврокомиссия готовит новые меры по борьбе с российской дезинформацией

Европейская комиссия до конца октября планирует предложить пакет мер по борьбе Евросоюза с дезинформацией, поступающей извне.

Во время дебатов на сессии Европарламента по поводу иностранного вмешательства в демократические процессы Европы, комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг сообщил, что такие меры не будут иметь ничего общего с цензурой, сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

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Речь не идет о том, чтобы указывать, какие деятели политической оппозиции хорошие, а какие плохие. Речь идет лишь о том, чтобы осветить политические дебаты, обеспечить систему прозрачности,

– сказал Кинг.

Он отметил, что объем дезинформации из прокремлевских источников увеличился вдвое по сравнению с тем, что было год назад. Поэтому Еврокомиссия готовит ряд мероприятий, которые составят "кодекс поведения" ЕС по противодействию дезинформации.

Кинг отметил, что в рамках этого комплекса будут предложены законодательные акты о рекламе и правила финансирования политических партий. Также будет усилена координация стран Союза по реагированию на дезинформацию и кибератаки.

Депутаты парламентского большинства в своих выступлениях утверждали, что главный источник дезинформации и вмешательства в европейский демократический процесс – это Россия, а также Китай, Иран "и другие авторитарные режимы" и даже "реакционные силы США".

В свою очередь представители крайне правых, националистических и популистских партий призвали не искать внешнего врага в лице России и заявляли, что причина их успехов на выборах – не "русское финансирования", а изменение настроений в европейском обществе.

Изначально планировалось по итогам дебатов уже в четверг принять соответствующую резолюцию Европарламента, но впоследствии голосования по ней перенесено на октябрьскую сессию.