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      Еврокомиссия готовит новые меры по борьбе с российской дезинформацией

      15 Читати новину українською
      Пакет мер будет подготовлен до конца октября
      Пакет мер будет подготовлен до конца октября / Фото из открытых источников

      Европейская комиссия до конца октября планирует предложить пакет мер по борьбе Евросоюза с дезинформацией, поступающей извне.

      Во время дебатов на сессии Европарламента по поводу иностранного вмешательства в демократические процессы Европы, комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг сообщил, что такие меры не будут иметь ничего общего с цензурой, сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

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      Речь не идет о том, чтобы указывать, какие деятели политической оппозиции хорошие, а какие плохие. Речь идет лишь о том, чтобы осветить политические дебаты, обеспечить систему прозрачности,
      – сказал Кинг.

      Он отметил, что объем дезинформации из прокремлевских источников увеличился вдвое по сравнению с тем, что было год назад. Поэтому Еврокомиссия готовит ряд мероприятий, которые составят "кодекс поведения" ЕС по противодействию дезинформации.

      Кинг отметил, что в рамках этого комплекса будут предложены законодательные акты о рекламе и правила финансирования политических партий. Также будет усилена координация стран Союза по реагированию на дезинформацию и кибератаки.

      Депутаты парламентского большинства в своих выступлениях утверждали, что главный источник дезинформации и вмешательства в европейский демократический процесс – это Россия, а также Китай, Иран "и другие авторитарные режимы" и даже "реакционные силы США".

      В свою очередь представители крайне правых, националистических и популистских партий призвали не искать внешнего врага в лице России и заявляли, что причина их успехов на выборах – не "русское финансирования", а изменение настроений в европейском обществе.

      Изначально планировалось по итогам дебатов уже в четверг принять соответствующую резолюцию Европарламента, но впоследствии голосования по ней перенесено на октябрьскую сессию.

      blog_ava
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      17 сентября
      446
      Теги: Новости политики Еврокомиссия Новости России Европа
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