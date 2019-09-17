Путинская монархия начала разваливаться, – журналист

В Российской Федерации состоялись выборы в местные органы власти. На этот раз партию Путина победили не какие-то случайные персонажи, а люди, которым помогал избраться главный враг Владимира Путина, — Алексей Навальный.

Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" сказал, что сейчас в России не просто появилась конкуренция, она всей стране доказала свою силу. Однако для Путина это абсолютно неприемлемо.

К слову: Чем дольше Путин будет у власти – тем меньше шансов у России, – Казарин

"Он решил полностью уничтожить альтернативный центр власти, пока тот не уничтожил самого Путина. На все штабы Навального (а их более 40) Кремль натравил полицию, прокуратуру, ФСБ и Росгвардию", – вспомнил журналист.

Появление второго центра власти в России означает, что путинская монархия начала разваливаться уже не только в фантазиях политологов, но и на самом деле, объективно,

– отметил Яковина.

К слову, 8 сентября в Российской Федерации выбирали представителей власти на местах. По традиции, почти везде победили люди из партии власти "Единой России". Однако кое-где выиграть места в областных, городских, сельских парламентах сумели люди и от оппозиции. В этом заключается главное отличие этих выборов от всех тех, что были раньше.

Кто такой Алексей Навальный?

Это российский политический деятель, основатель Фонда борьбы с коррупцией. Он является одним из лидеров российской оппозиции. Навального регулярно задерживают и сажают в спецприемники за участие в несанкционированных митингах. Последний раз его арестовали на 30 суток за участие в акции протеста "За честные выборы" 20 июля.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир":