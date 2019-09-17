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      Путинская монархия начала разваливаться, – журналист

      201 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty images

      В Российской Федерации состоялись выборы в местные органы власти. На этот раз партию Путина победили не какие-то случайные персонажи, а люди, которым помогал избраться главный враг Владимира Путина, — Алексей Навальный.

      Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" сказал, что сейчас в России не просто появилась конкуренция, она всей стране доказала свою силу. Однако для Путина это абсолютно неприемлемо.

       К слову: Чем дольше Путин будет у власти – тем меньше шансов у России, – Казарин

      "Он решил полностью уничтожить альтернативный центр власти, пока тот не уничтожил самого Путина. На все штабы Навального (а их более 40) Кремль натравил полицию, прокуратуру, ФСБ и Росгвардию", – вспомнил журналист.

      Появление второго центра власти в России означает, что путинская монархия начала разваливаться уже не только в фантазиях политологов, но и на самом деле, объективно,
      – отметил Яковина.

      К слову, 8 сентября в Российской Федерации выбирали представителей власти на местах. По традиции, почти везде победили люди из партии власти "Единой России". Однако кое-где выиграть места в областных, городских, сельских парламентах сумели люди и от оппозиции. В этом заключается главное отличие этих выборов от всех тех, что были раньше.

      Кто такой Алексей Навальный?
      Это российский политический деятель, основатель Фонда борьбы с коррупцией. Он является одним из лидеров российской оппозиции. Навального регулярно задерживают и сажают в спецприемники за участие в несанкционированных митингах. Последний раз его арестовали на 30 суток за участие в акции протеста "За честные выборы" 20 июля.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир":

       

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      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Алексей Навальный Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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