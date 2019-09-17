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      Путінська монархія почала розвалюватись, – журналіст

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      У Російській Федерації відбулись вибори до місцевих органів влади. Цього разу партію Путіна перемогли не якісь випадкові персонажі, а люди, яким допомагав обратися головний ворог Володимира Путіна, — Олексій Навальний.

      Журналіст Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумний мир" сказав, що нині в Росії не просто з'явилася конкуренція, вона всій країні довела свою силу. Однак для Путіна це абсолютно неприйнятно.

      До слова: Чим довше Путін буде при владі – тим менше шансів у Росії, – Казарін

      "Він вирішив повністю знищити альтернативний центр влади, поки той не знищив самого Путіна. На всі штаби Навального (а їх понад 40) Кремль нацькував поліцію, прокуратуру, ФСБ і Россгвардію", – пригадав журналіст. 

      Поява другого центру влади в Росії означає, що путінська монархія почала розвалюватися вже не тільки в фантазіях політологів, а й насправді, об'єктивно,
      – наголосив Яковина.

      До слова, 8 вересня у Російській Федерації обирали представників влади на місцях. За традицією, майже всюди перемогли люди з партії влади "Єдиної Росії". Однак подекуди виграти місця в обласних, міських, сільських парламентах зуміли люди і від опозиції. В цьому полягає головна відмінність цих виборів від усіх тих, що були раніше.

      Хто такий Олексій Навальний? Це російський політичний діяч, засновник Фонду боротьби з корупцією. Він є одним з лідерів російської опозиції. Навального регулярно затримують та саджають у спецприймальники за участь у несанкціонованих мітингах. Востаннє його арештували на 30 діб за участь в акції протесту "За чесні вибори" 20 липня.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир":

       

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      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Відеоблоги Олексій Навальний
      Джерело: 24 канал
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