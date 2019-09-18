Єврокомісія готує нові заходи для боротьби з російською дезінформацією

Європейська комісія до кінця жовтня планує запропонувати пакет заходів для боротьби Євросоюзу з дезінформацією, що надходить ззовні.

Під час дебатів на сесії Європарламенту з приводу іноземного втручання в демократичні процеси Європи, комісар з питань безпеки Джуліан Кінг повідомив, що такі заходи не матимуть нічого спільного із цензурою, повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна".

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Мова не йде про те, щоб вказувати, які діячі політичної опозиції хороші, а які погані. Йдеться лише про те, щоб висвітлити політичні дебати, забезпечити систему транспарентності,

– сказав Кінг.

Він наголосив, що обсяг дезінформації з прокремлівських джерел збільшився вдвічі у порівнянні з тим, що було рік тому. Відтак Єврокомісія готує низку заходів, які складуть "кодекс поведінки" ЄС з протидії дезінформації.

Кінг зазначив, що в рамках цього комплексу будуть запропоновані законодавчі акти про політичну рекламу і правила фінансування політичних партій. Також буде посилена координація країн Союзу щодо реагування на дезінформацію і кібератаки.

Депутати парламентської більшості у своїх виступах стверджували, що головне джерело дезінформації та втручання в європейський демократичний процес – це Росія, а також Китай, Іран "і інші авторитарні режими" і навіть "реакційні сили США".

У свою чергу представники крайніх правих, націоналістичних і популістських партій закликали не шукати зовнішнього ворога в особі Росії та заявляли, що причина їх успіхів на виборах – не "російське фінансування", а зміна настроїв в європейському суспільстві.

Спершу планувалося за підсумками дебатів уже в четвер ухвалити відповідну резолюцію Європарламенту, але згодом голосування по ній перенесено на жовтневу сесію.