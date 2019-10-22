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      Еврокомиссия рекомендовала принять в Шенгенскую зону балканскую страну

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      Еврокомиссия рекомендовала принять Хорватию в Шенгенскую зону
      Еврокомиссия рекомендовала принять Хорватию в Шенгенскую зону / shutterstock.com

      Европейская комиссия официально рекомендовала принять в страны-члены Шенгенской зоны Хорватию. Балканская страна получила "зеленый свет" на присоединение к Шенгену после шести лет своего членства в Европейском Союзе.

      По результатам оценивания, начатого в 2016 году Хорватия приняла необходимые меры для полного применения шенгенских правил и стандартов, сообщает Европейская комиссия.

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      Я благодарен Хорватии за ее усилия и настойчивость в выполнении необходимых условий для присоединения к Шенгену. Только благодаря объединению мы можем обеспечить сильную Шенгенскую зону. Вот почему я верю, что государства-члены примут правильные шаги для того, чтобы Хорватия вскоре стала полноправным членом Шенгена,
      – заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

      В то же время лидеры Еврокомиссии отметили, что Хорватия должна продолжать работать над выполнением всех текущих действий, а в частности относительно управления ее внешними границами, чтобы обеспечивать выполнение всех необходимых условий и в дальнейшем.

      Что известно о Шенгенской зоне?Шенгенская зона – это зона внутри Европы, которая действует подобно единому государству. То есть, там есть пограничный контроль на внешних границах стран-членов, но нет такого между членами зоны.

      Сейчас в Шенгенскую зону входят 26 государств Европы, а ее название происходит от одноименного соглашения, подписанного государствами-членами в городке Шенген в 1985 году.

      В 2017 году страны Шенгенской зоны отменили визовые требования для граждан Украины. Таким образом, украинцы могут без виз путешествовать по Шенгенской зоне в течение не более 90 суток в 180-дневный период.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Безвизовый режим Хорватия Европа Європейськая комисия Шенген
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