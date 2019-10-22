Єврокомісія рекомендувала прийняти у Шенгенську зону балканську країну

Європейська комісія офіційно рекомендувала прийняти до країн-членів Шенгенської зони Хорватію. Балканська країна отримала "зелене світло" на приєднання до Шенгену після шести років свого членства у Європейському Союзі.

За результатами оцінювання, розпочатого у 2016 році, Хорватія вжила необхідних заходів для повного застосування шенгенських правил та стандартів, повідомляє Європейська комісія.

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Я вдячний Хорватії за її зусилля та наполегливість у виконанні необхідних умов для приєднання до Шенгену. Лише завдяки об'єднанню ми можемо забезпечити сильнішу Шенгенську зону. Ось чому я вірю, що держави-члени вжитимуть правильних кроків для того, щоб Хорватія незабаром стала повноправним членом Шенгену,

– заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Водночас лідери Єврокомісії наголосили, що Хорватія повинна продовжувати працювати над виконанням усіх поточних дій, а зокрема щодо управління її зовнішніми кордонами, аби забезпечувати виконання усіх необхідних умов і надалі.

Що відомо про Шенгенську зону?

Шенгенська зона – це зона всередині Європи, яка діє подібно до єдиної держави. Тобто там є прикордонний контроль на зовнішніх кордонах країн-членів, але немає такого між членами зони.



Нині до Шенгенської зони входять 26 держав Європи, а її назва походить від однойменної угоди, підписаної державами-членами у містечку Шенген у 1985 році.



У 2017 році країни Шенгенської зони скасували візові вимоги для громадян України. Таким чином українці можуть без віз подорожувати до Шенгенської зони протягом не більш як 90 діб у 180-денний період.



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