Еврокомиссия согласовала выделить Украине 1 миллиард евро финансовой помощи

Европейская комиссия утвердила предложение новой программы макрофинансовой помощи (MFA) для Украины. Ею предусмотрено выделение 1 миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ в нашей стране.

Соответствующее решение размещено на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что решение было принято по запросу украинской власти и после дискуссий между президентом комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко.

"Новая программа направлена ​​на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA", – говорится в сообщении.

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"Все выплаты по предложенной программе, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике. Включенные в Меморандум о взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые остаются нерешенными из предыдущей программы MFA, и включать шаги по усилению борьбы с коррупцией", – отметили в Еврокомиссии.

Стоит отметить, что Еврокомиссия запланировала выделить 12,8 млрд евро финансовой помощи для проведения реформ в Украине. На сегодня Украина получила в рамках MFA на общую сумму 2,81 миллиарда евро: 1,61 миллиарда евро были выделены в 2014-2015 годах в рамках двух предыдущих программ MFA и 1,2 миллиарда евро в 2015-2017 годах как часть третьей программы. В января 2018 года Украина должна была получить 600 миллионов евро помощи, но потому, что было выполнено только 17 из 21 политических обязательств, решение о третьем транше так и не было принято.