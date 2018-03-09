12:47
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Еврокомиссия согласовала выделить Украине 1 миллиард евро финансовой помощи

247 Читати новину українською
Еврокомиссия выделит деньги Украине
Еврокомиссия выделит деньги Украине

Европейская комиссия утвердила предложение новой программы макрофинансовой помощи (MFA) для Украины. Ею предусмотрено выделение 1 миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ в нашей стране.

Соответствующее решение размещено на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что решение было принято по запросу украинской власти и после дискуссий между президентом комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко.

"Новая программа направлена ​​на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA", – говорится в сообщении.

Читайте также: ЕС устал от Украины и хочет "передышки" в ожидании выборов, – Фонд Карнеги

"Все выплаты по предложенной программе, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике. Включенные в Меморандум о взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые остаются нерешенными из предыдущей программы MFA, и включать шаги по усилению борьбы с коррупцией", – отметили в Еврокомиссии.

Стоит отметить, что Еврокомиссия запланировала выделить 12,8 млрд евро финансовой помощи для проведения реформ в Украине. На сегодня Украина получила в рамках MFA на общую сумму 2,81 миллиарда евро: 1,61 миллиарда евро были выделены в 2014-2015 годах в рамках двух предыдущих программ MFA и 1,2 миллиарда евро в 2015-2017 годах как часть третьей программы. В января 2018 года Украина должна была получить 600 миллионов евро помощи, но потому, что было выполнено только 17 из 21 политических обязательств, решение о третьем транше так и не было принято.

Теги: Новости политики Новости Украины Еврокомиссия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 794
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
380
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 984
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2361
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1618
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук