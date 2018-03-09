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Єврокомісія погодила виділили Україні 1 мільярд євро фінансової допомоги

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Єврокомісія виділить гроші Україні
Єврокомісія виділить гроші Україні

Європейська комісія затвердила пропозицію нової програми макрофінансової допомоги(MFA) для України. Нею передбачено виділення 1 мільярда євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ в нашій країні.

Відповідне рішення розміщено на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що рішення було прийнято за запитом української влади та після дискусій між президентом Комісії Жан-Клодом Юнкером та президентом України Петром Порошенком

"Нова програма спрямована на те, щоб спиратися на прогрес, досягнутий у підтримці стабілізації економіки та структурних реформ під час трьох попередніх операцій MFA", – йдеться у повідомленні.

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"Усі виплати за запропонованою програмою, включаючи першу, будуть залежати від реалізації реформ, спрямованих на усунення вразливостей, виявлених в українській економіці. Включені у Меморандум про взаєморозуміння, вони будуть враховувати заходи, які залишаються невирішеними з попередньої програми MFA, і включатимуть кроки з посилення боротьби з корупцією", – зазначили у Єврокомісії.

Варто зазначити, що Єврокомісія запланувала виділити 12,8 мільярдів євро фінансової допомоги для проведення реформ в Україні. На сьогодні Україна отримала в рамках MFA на загальну суму 2,81 мільярда євро: 1,61 мільярда євро були виділені у 2014-2015 роках в рамках двох попередніх програм MFA та 1,2 мільярда євро у 2015-2017 роках як частина третьої програми. У січні 2018 року Україна мала отримати 600 мільйонів євро допомоги, але через те, що було виконано лише 17 з 21 політичних зобов’язань, рішення про третій транш так і не було прийнято.

Теги: Новини України Новини політики Єврокомісія
Джерело: 24 Канал
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