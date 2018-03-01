ЄС втомився від України і хоче "перепочинку" у передчутті виборів, – Фонд Карнегі

Авторитетна некормерційна організація Фонд Карнегі спрогнозувала відносинам між Україною та Європейським Союзом "час перепочинку".

Про це йдеться в аналітичній доповіді Фонду за підтримки берлінського Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень, яка була представлена у Берліні, повідомляє "Укрінформ".

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За висновками аналітиків, теперішні відносини України та ЄС є настільки близькі, наскільки вони такими можуть бути без формальної перспективи членства.

Проте динаміка цих відносин, за словами експертів, легкопрогнозована.

Хореографія відносин між ЄС і Україною в найближчому майбутньому легко прогнозована: Київ підштовхуватиме ЄС до більшої декларативної і фінансової підтримки, а Брюссель висловлюватиметься на підтримку реформ, особливо в сфері боротьби з корупцією,

– йдеться у доповіді.

У Фонді Карнегі констатують, "і Брюссель, і Київ чекатимуть поствиборчого періоду".

"ЄС не віддаляється від України, він просто хоче перепочинку в надії, що країна пройде через турбулентний виборчий 2019 рік", – зазначено у документі.

Доповідь "ЄС і Україна: набираючи дихання" була представлена також напередодні у Брюсселі Єврокомісії.

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У ній аналітики зазначають, що потенціал будь-яких змін обмежений президентськими та парламентськими виборами 2019 року.

Оскільки Президент України Петро Порошенко прораховуватиме потенційну електоральну ціну будь-яких здійснюваних ним політичних кроків, "тому реформи і виконання положень Угоди про асоціацію буде повільним".

Україна і ЄС близькі один до одного як ніколи; але останні 4 роки показали також те, як далекі вони досі з погляду економічних можливостей, управління та їхнього бачення майбутнього,

– йдеться в аналітичній доповіді.

1 березня під час виступу у Києві глава представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі наголосив, що ЄС не підтримує ідеї позачергових виборів в Україні.