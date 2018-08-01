Еврокомиссия выделила немалую сумму на поддержку мигрантов в Греции

В среду, 1 августа, Еврокомиссия выделила 37,5 миллионов евро для улучшения условий приема мигрантов в Греции.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Как отмечает пресс-служба, Еврокомиссия выделила дополнительные 37,5 миллионов евро срочной поддержки в рамках Фонда убежища, миграции и интеграции (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) для улучшения условий приема мигрантов в Греции.

Из этой суммы греческая власть получит 31,1 миллиона евро для предоставления услуг мигрантам, в частности, в области здравоохранения, перевода и питания. Средства также будут направлены на организацию дополнительных мест размещения мигрантов.

"6,4 миллиона евро выделяются Международной организации по миграции (International Organisation for Migration, IOM), в частности, для улучшения условий приема беженцев", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Еврокомиссии также отметила, что с 2015 года выделила около 1,6 миллиарда евро помощи для решения проблем, связанных с миграцией в Греции.