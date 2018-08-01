Єврокомісія виділила чималу суму на підтримку мігрантів у Греції

У середу, 1 серпня, Єврокомісія виділила 37,5 мільйонів євро для покращення умов прийняття мігрантів у Греції.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

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Як зазначає прес-служба, Єврокомісія виділила додаткові 37,5 мільйона євро термінової підтримки в рамках Фонду притулку, міграції та інтеграції (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) для поліпшення умов прийому мігрантів у Греції.

З цієї суми грецька влада отримає 31,1 мільйон євро для надання послуг мігрантам, зокрема, в галузі охорони здоров'я, перекладу та харчування. Кошти також будуть спрямовані на організацію додаткових місць розміщення мігрантів.

"6,4 мільйона євро виділяються Міжнароднійорганізації з міграції (International Organisation for Migration, IOM), зокрема, для поліпшення умов прийому біженців", – йдеться у повідомлені.

Прес-служба Єврокомісії також зазначила, що з 2015 року виділила близько 1,6 мільярда євро допомоги для вирішення проблем, пов'язаних з міграцією в Греції.