Єврокомісія виділила чималу суму на підтримку мігрантів у Греції
У середу, 1 серпня, Єврокомісія виділила 37,5 мільйонів євро для покращення умов прийняття мігрантів у Греції.
Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.
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Як зазначає прес-служба, Єврокомісія виділила додаткові 37,5 мільйона євро термінової підтримки в рамках Фонду притулку, міграції та інтеграції (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) для поліпшення умов прийому мігрантів у Греції.
З цієї суми грецька влада отримає 31,1 мільйон євро для надання послуг мігрантам, зокрема, в галузі охорони здоров'я, перекладу та харчування. Кошти також будуть спрямовані на організацію додаткових місць розміщення мігрантів.
Прес-служба Єврокомісії також зазначила, що з 2015 року виділила близько 1,6 мільярда євро допомоги для вирішення проблем, пов'язаних з міграцією в Греції.