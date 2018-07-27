Торговая война между ЕС и США: ничья в пользу Трампа

Следует признать и понять это для самих себя: ни одна война – ни в Украине, ни в Сирии, ни даже потенциальная Третья мировая – не пугает так европейцев, как торговая война с США.

Провозглашение Дональдом Трампом таможенных барьеров на пути европейских товаров в Америку привело к настоящей панике в столицах стран ЕС. Именно поэтому главной новостью прошедшего дня и, наверное, всей следующей недели в Европе будет встреча в Вашингтоне между руководителем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Дональдом Трампом – встреча, во время которой, как пишут западные масс-медиа, была "предотвращена" торговая война".

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Впрочем, на самом деле конфликт не решен. Результат этой встречи можно назвать разве что "перемирием" или "прекращением огня". И стоит признать, что ради этого, даже такого странного и временного результата, европейцам пришлось во многом уступить.

Это можно было прочитать на лице президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, когда на совместной пресс-конференции Дональд Трамп передал ему слово. Его выступлению предшествовали три часа тяжелых переговоров о бесконечные торговые споры между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. И вот, после тяжелого марафона, от которого, откровенно говоря, никто никаких решений вообще не ожидал, оба лидеры стояли перед корреспондентами в Розовом саду перед Белым домом и рассказывали, что все же им удалось договориться хоть о чем-то.



Юнкер пошел на уступки Трампу, чтобы достичь хотя бы временного "затишья" в торговой войне между США и ЕС

"Прекращение огня"

Когда меня пригласили в Белый дом, я имел лишь одно-единственное намерение: достичь договоренности, и мы ее достигли,

– заверил Юнкер.

Мягко говоря, это значительное преувеличение. Несмотря на неожиданное согласие, статус-кво между Америкой и Европой остается без изменений. Основные американские "штрафные" пошлины на европейский алюминий и стальную продукцию – не отменены, это же касается и европейских "антипошлин" на американские товары – скажем, на виски, джинсы или мотоциклы Harley-Davidson.

Но Юнкер не перестает подчеркивать, что он очень доволен результатами переговоров. Лидеру Еврокомиссии удалось, по крайней мере, предотвратить дальнейшую эскалацию торговой войны – временно, но, как говорится: будет хлебом и лобода, когда хлеба нет. Вместо этого обе стороны решили еще немного поговорить и посмотреть, кто кому и что может уступить.

Для этой цели должна быть создана группа из представителей крупных американских и европейских компаний, вместе с представителями Еврокомиссии и правительства США. Тема переговоров: пошлины, торговые барьеры, государственная поддержка индустриального производства (кроме автомобилей) – все это должны отменить. Этот план получил название TTIP-light, по аналогии с названием европейско-американского соглашения о беспошлинной зоне, которая так возмутила Трампа и вызвала эту торговую войну. Трамп подчеркнул, что он все равно мечтает о беспошлинной торговле с Европой – но на своих условиях. America first.

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"Наш газ – для вас"!

А пока эти переговоры будут продолжаться, стороны договорились не вводить никаких дополнительных штрафных мер, которые бы могли "подбросить дров в огонь". Фактически – конфликт становится замороженным и в этом нет позитивных изменений: пошлины будут действовать, и непонятно, что с ними делать. Впрочем, по крайней мере для европейской (и в особенности для немецкой!) автопромышленности это – хорошие новости.

Поэтому европейские автостроители уже приготовились, что в Америке будут введены драконовские пошлины на иностранные автомобили – шаг, о котором почти год говорил Дональд Трамп и который стал бы, в первую очередь, для немцев страшным ударом. Будет ли он нанесен – теперь непонятно, но пока что катастрофа отложена.

Интересно, однако, что из-за невведения автомобильных пошлин Америкой европейцы были вынуждены уступить в позиции, которая, без сомнения, очень интересует... Украину. А именно – ради, как заявил Трамп, "выравнивания торгового баланса" между Европой и Америкой они обязались отныне приобретать в США значительные объемы сжиженного газа – того самого газа, которым американцы готовы просто завалить Европу. Напомним, что во время последнего саммита НАТО в Брюсселе президент США "вытащил эту тему из кармана", хотя она вообще-то не имела никакого отношения к военным делам: он публично спросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, почему та строит вместе с россиянами вторую ветку газопровода "Северный поток", что поставит Германию и Европу в экономическую и политическую зависимость от России, и одновременно требует, чтобы войска США за деньги американских налогоплательщиков эту Германию и эту Европу от этой России защищали?



Трампу непонятно, зачем Германии нужно сотрудничество с Россией в энергетическом плане, пока вся ответственность за Европу "лежит на плечах США"

Теперь все будет по-другому: если европейцы и действительно, как обещали, будут покупать у Америки больше газа, то экономическая ценность "Северного потока-2", и без того сомнительная, равна нулю. Да и "Северный поток", похоже, не понадобится: американцы охотно продадут Европе столько газа, сколько ей будет нужно не только для жизни, но и про запас. Каким образом германское правительство будет пытаться оправдывать необходимость получения именно российского "политического" газа – непонятно. А россиянам придется чесать затылки и, возможно, готовиться к размонтажу труб тем же способом, каким они тихо, без шума, размонтаживали свой никому уже не нужный "Южный поток"...



Если план Трампа сработает и европейцы начнут покупать газ у США, то "Северный поток-2" уже никому не понадобится

Трамп и соевые бобы

Кроме того, скорее всего, в течение следующих двух недель будут отменены торговые барьеры на пути торговли химикалиями и товарами фарминдустрии – к тому же, в обе стороны. А еще – и это было для Трампа едва ли не самым главным – Европа отменит пошлины на импорт американских соевых бобов.

Кому-то из сторонних наблюдателей может быть непонятным – каким это образом банальные фасолины могут быть важнее газа или машин, но именно на этом фронте американскому президенту крайне нужна была победа. В конце концов, он развязал торговую войну не только против Евросоюза, а еще и против Китая. В результате чего Пекин наложил на американские соевые бобы очень крупные штрафные пошлины – ответная мера, которая больно ударила, в первую очередь, по американским штатам, в которых проживает большинство "ядерного" электората Трампа.



Трамп ведет торговую войну на два фронта: с ЕС и Китаем

Несмотря на то, что осенью состоятся довыборы в Конгресс США, на которых республиканцам необходима победа, Трамп ввел "чрезвычайную программу", чтобы немного смягчить для фермеров негативный эффект от китайских пошлин. Теперь, если Евросоюз действительно быстро откроет свой рынок для американских бобов – можно считать, что глава Белого дома нашел выход из передряги и его избиратели останутся его избирателями.

Сам Трамп, похоже, считает это дело решенным.

Европейский Союз почти немедленно начнет покупать у наших фермеров соевые бобы, особенно на Среднем Западе,

– провозгласил он во время пресс-конференции.

Это, по его словам – "большое дело". Что касается Юнкера, то он также подтвердил, что Европа может импортировать больше соевых бобов из США. Правда, когда она действительно начнет этот импорт, он не сказал. В совместной декларации об этом тоже ни словечка. Все эти пункты должна обсудить специальная группа, которую Трамп и Юнкер договорились создать. Возглавит ее еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстром.

Продавали — веселились, посчитали — прослезились?

Но сможет ли эта группа решить все споры и удовлетворить все стороны? Никаких временных ограничений ей никто не ставит: переговоры начнутся уже через несколько дней, а вот когда закончатся – неизвестно. В то же время, соглашение не внедрять новые штрафные пошлины действует только на время переговоров. Если стороны не смогут договориться или же один из партнеров покинет переговоры – война продолжится дальше. Таким образом, "мирным соглашением" разговор Трампа с Юнкером в Белом доме не закончился.

Но и "прекращение огня", как таковое, превзошло ожидания большинства наблюдателей. Европейцы особенно опасались этих переговоров. Представители индустрии ЕС без остановки напоминали один из известных "законов Мерфи": "Прежде чем улучшиться, ситуация ухудшится", еще и дополнение к нему: "И вообще, кто сказал, что ситуация улучшится?". Собственно, Юнкер поехал в Вашингтон, не имея даже официального мандата на переговоры от Евросоюза.

Поэтому тот факт, что по крайней мере эскалационная спираль временно перестала закручиваться, восприняли как победу здравого смысла. Поэтому европейцы празднуют ныне "великую победу" – и что им до войны в Украине, войны в Сирии или даже возможной Третьей мировой? Как говорится: мой господин – мой карман.

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