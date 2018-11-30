Еврокомиссия выделила Украине помощь в размере 500 миллионов евро

Президент Украины Петр Порошенко 30 ноября сообщил, что Европейская комиссия приняла положительное решение о выделении государству первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 миллионов евро.

"Высоко ценю личную поддержку со стороны президента ЕК Жан-Клода Юнкера и вице-президента Валдиса Домбровскиса, о чем мы договорились во время встреч в Хельсинки в начале ноября", – написал Порошенко на своей Facebook-странице.

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Выделения помощи для Украины президент назвал очень важным сигналом неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора.

Добавим, что общая сумма кредита Украине от Евросоюза составит 1 миллиард евро, помощь перечисляют двумя траншами по 500 миллионов евро. Период между ними должен составить не менее 3 месяцев. Следующие транши будут выделяться по результатам выполнения реформ в налоговой и таможенной политике, борьбе с коррупцией, приватизации предприятий.