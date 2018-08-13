Еврокомиссия выделяет немалую сумму на строительство газопровода на юге Польши

Европейская комиссия выделит почти 150 миллионов евро на строительство газопровода в южной части Польши.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Спар во время брифинга в Брюсселе в понедельник.

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Информация об этом также появилась на официальном сайте ЕК.

Согласно смете, на строительство газопровода Погорская Воля – Творзен на юге Польши из Европейского фонда регионального развития будет выделено 145,5 миллионов евро.

Протяженность "трубы" составит 168 километров, ее строительство планируют завершить в 2020 году.



Газопровод Творзен – Погорская Воля

Этот газопровод, поддержан европейским фондом, – новый камень в здании европейского рынка энергии, а также является вкладом в диверсификацию источников энергии в Европейском союзе. Он поможет обеспечить Польше более доступную, безопасную и стабильную энергию,

– еврокомиссар по региональной политике Корина Крету.

145,5 mln dla Polski z polityki spójności na budowę gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń wzmocni bezpieczeństwo energetyczne w regionie # CohesionPolicy pic.twitter.com/qD4gAcC1XL — Corina Creţu (@CorinaCretuEU) 10 серпня 2018 р.

Этот газопровод станет частью коридора Север – Юг, предусмотренного проектом "общего интереса" ЕС и включенного в 2017 году в десятилетний план развития, который разработала Европейская сеть операторов газотранспортных систем.