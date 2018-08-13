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Єврокомісія виділяє чималу суму на будівництво газопроводу на півдні Польщі

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Єврокомісія виділяє 145,5 млн євро на будівництво газопроводу у Польщі
Єврокомісія виділяє 145,5 млн євро на будівництво газопроводу у Польщі / Ілюстративне фото

Європейська комісія виділить майже 150 мільйонів євро на будівництво газопроводу у південній частині Польщі.

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Спар під час брифінгу у Брюсселі у понеділок.

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Інформація про це також з'явилась на офіційному сайті ЄК.

Згідно з кошторисом, на будівництво газопроводу Погорська Воля – Творзен на півдні Польщі із Європейського фонду регіонального розвитку буде виділено 145,5 мільйонів євро.

Протяжність "труби" становитиме 168 кілометрів, а її будівництво планують завершити у 2020 році.

газопровід Польща
Газопровід Творзен – Погорська Воля

Цей газопровід, підтриманий європейським фондом, – новий камінь у будівлі європейського ринку енергії, а також є внеском у диверсифікацію джерел енергії в Європейському союзі. Він допоможе забезпечити Польщі більш доступну, безпечну і стабільну енергію,
– єврокомісар з регіональної політики Коріна Крету.

Цей газопровід стане частиною коридору Північ – Південь, передбаченого проектом "загального інтересу" ЄС і включеного у 2017 році до десятирічного плану розвитку, який розробила Європейська мережа операторів газотранспортних систем.

Теги: Гроші Новини Польщі Єврокомісія Будівництво
Джерело: 24 Канал
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