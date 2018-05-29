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Евромайдан: ГПУ передала в суд дело подчиненного Авакова

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ГПУ передала в суд дело подчиненного Авакова
ГПУ передала в суд дело подчиненного Авакова / Фото из открытых источников

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя департамента общественной безопасности МВД, обвиняемого в управлении разгоном Майдана в 2014 году.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

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"В Печерский районный суд города Киева направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении одного из бывших руководителей Департамента общественной безопасности МВД Украины (в настоящее время проходит службу на руководящей должности в Национальной гвардии Украины)", – говорится в сообщении.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, речь идет о Владимире Гриняке, который является начальником главного управления Национальной гвардии.

Ему инкриминируют препятствование митингам с применением физического насилия, превышение власти и организация такого превышения правоохранителями, в результате чего пострадали более 300 человек.

В целом обвинительный акт состоит из 16 статей, среди которых организация умышленного убийства двух и более лиц, организация причинения тяжких телесных повреждений.

"В ходе осуществления досудебного расследования в суд вносилось ходатайство об отстранении подозреваемого от должности, в удовлетворении которого отказано, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", – сообщили в прокуратуре.

В 2016 году во время избрания меры пресечения Владимиру Гриняку сообщалось, что он служил в зоне АТО с 2014 по 2015 год.

Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Евромайдан
Источник: 24 Канал
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