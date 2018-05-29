Євромайдан: ГПУ передала до суду справу підлеглого Авакова

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника департаменту громадської безпеки МВС, обвинуваченого в керуванні розгоном Майдану в 2014 році.

Про це повідомляє Генпрокуратура.

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"До Печерського районного суду міста Києва спрямовано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно одного з колишніх керівників Департаменту громадської безпеки МВС України (на даний час проходить службу на керівній посаді у Національній гвардії України)", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела, йдеться про Володимира Гриняка, який є начальником головного управління Національної гвардії.

Йому інкримінують перешкоджання мітингам із застосуванням фізичного насильства, перевищення влади та організацію такого перевищення правоохоронцями, внаслідок чого постраждали понад 300 осіб.

Загалом обвинувальний акт складається з 16 статтей, серед яких організація умисного вбивства двох і більше осіб, організація спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

"У ході здійснення досудового розслідування до суду вносилось клопотання про відсторонення підозрюваного від посади, у задоволенні якого відмовлено, апеляційна скарга залишена без задоволення", – повідомили у прокуратурі.

В 2016 році під час обрання запобіжного заходу Володимиру Гриняку повідомлялось, що він служив у зоні АТО з 2014 по 2015 рік.