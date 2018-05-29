21:20
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 11°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Євромайдан: ГПУ передала до суду справу підлеглого Авакова

56 Читать новость на русском
ГПУ передала до суду справу підлеглого Авакова
ГПУ передала до суду справу підлеглого Авакова / Фото з відкритих джерел

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника департаменту громадської безпеки МВС, обвинуваченого в керуванні розгоном Майдану в 2014 році.

Про це повідомляє Генпрокуратура.

Читайте також: У Генпрокуратурі перешкоджали розслідуванню справи Манафорта, – Горбатюк

"До Печерського районного суду міста Києва спрямовано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно одного з колишніх керівників Департаменту громадської безпеки МВС України (на даний час проходить службу на керівній посаді у Національній гвардії України)", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела, йдеться про Володимира Гриняка, який є начальником головного управління Національної гвардії.

Йому інкримінують перешкоджання мітингам із застосуванням фізичного насильства, перевищення влади та організацію такого перевищення правоохоронцями, внаслідок чого постраждали понад 300 осіб.

Загалом обвинувальний акт складається з 16 статтей, серед яких організація умисного вбивства двох і більше осіб, організація спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

"У ході здійснення досудового розслідування до суду вносилось клопотання про відсторонення підозрюваного від посади, у задоволенні якого відмовлено, апеляційна скарга залишена без задоволення", – повідомили у прокуратурі.

В 2016 році під час обрання запобіжного заходу Володимиру Гриняку повідомлялось, що він служив у зоні АТО з 2014 по 2015 рік.

Теги: Новини України Новини політики Євромайдан Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
сьогодні, 21:00 Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
Роман Семенуха 98
Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
507
Чим Україна Європу
сьогодні, 20:02 Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту
Яніна Ткачук 700
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сьогодні, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 926
5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
сьогодні, 16:04 5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
Настя Сукач 626
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук