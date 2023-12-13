Европа может легко избавиться от зависимости от российской металлопродукции, – СЕО Метинвест

Компания Метинвест потеряла два завода-гиганта в Мариуполе и все же смогла сохранить людей, производство и позиции на рынке. В то же время есть европейские компании, которые до сих пор требуют отмены санкций для российской металлопродукции – мол, без нее они не смогут работать.

На самом же деле вопрос санкций – не только финансовый, но и нравственный, а избавиться от зависимости от продукции из страны-агрессора можно, если выполнить пять шагов. Об этом рассказал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

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"Удалось ли Метинвесту заменить слябы, которые производились в Мариуполе? Да. Мы перестроили все закупки и логистику, и все наши прокатные активы в Европе работают на слябах от других поставщиков. Используем ли мы российские слябы? Конечно, нет. Могут ли европейцы заменить российские слябы на своих предприятиях? Да, конечно. Просто нужно немного постараться, помня, что к экономическим вопросам здесь присоединяются и этические. Потому что покупка российских слябов – это поддержка режима агрессора и российского ВПК", – подчеркнул Рыженков.

По его словам, удержаться на плаву Метинвесту удалось благодаря скорости принятия решений, диверсификации поставщиков, переориентации производства в соответствии с конъюнктурой рынка, а также поиску новых рынков сбыта и внутренних нестандартных решений.

Метинвест всегда производил слябы только на своих мариупольских комбинатах. Производство полуфабрикатов в Запорожье для третьих лиц не рассматривалось. Но когда этот вопрос встал, специалисты комбината смогли наладить производство слябов, пригодных для прокатки базового сортамента европейских заводов. Эти слябы в определенном объеме уже используют наши итальянские заводы, в ближайшее время планируем начать производство листов из них и на британском Spartan,

– заметил Рыженков.

Именно поэтому, уверен он, европейские производители должны рассмотреть возможность использования незадействованных мощностей для производства и поставки полуфабрикатов на внутренний рынок ЕС.

"Сегодня большинство потребителей сами отказываются становиться спонсорами войны и не покупают листовой прокат, изготовленный из российских слябов. В этом контексте решение европейского регулятора запретить импорт готовой продукции из стали российского происхождения, но оставить лазейку в виде временных разрешений для полуфабрикатов выглядит нелогичным. Это отметили в Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer: там призвали отклонить дополнительные запросы на освобождение от запрета на импорт российской стали от нескольких стран-членов, защищающих прибыльные бизнес-модели отдельных прокатных заводов", – резюмировал Рыженков.