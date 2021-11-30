Он планирует создать собственную армию и призывает НАТО не вмешиваться, иначе в ситуацию вмешаются российские солдаты. Еще в начале ноября на уровне ЕС и ООН заговорили об опасности раскола и даже военного конфликта в границах Боснии и Герцеговины.

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Всё из-за одиозного пророссийского лидера сербов Милорада Додика, который заявил, что готов вывести боснийских сербов из совместных органов власти Боснии и Герцеговины – таких, как налоговая и судебная системы, разведка и даже армия. По факту это означает полное отделение этих территорий.

Почему страна на пороховой бочке

Чтобы было понятнее, что вообще происходит и почему Додик может разжечь конфликт в регионе, давайте коротко вспомним, что собой представляет Босния и Герцеговина и каково ее устройство.

Эта страна давно находится на пороховой бочке. Ведь её населяют сразу 3 крупных этноса, которые при этом исповедуют разные религии:

хорваты, исповедующие католицизм;

боснийцы – мусульманство;

сербы, которые преимущественно православные.

Как стабилизировали ситуацию

Долгое время это становилось очагом раздора внутри Боснии, и в итоге привело к гражданской войне, которая началась в 1992 году. Уже через 3 года ситуацию удалось стабилизировать. Чтобы не допустить дальнейших конфликтов на почве национальности и религии, в 1995 году были подписаны Дейтонские мирные соглашения.

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Согласно этому документу, в Боснии и Герцеговине выбирают не одного главу государства, а сразу троих членов коллективного органа управления, который называют Президиум. Де-факто там избирают сразу 3 президента, каждый из которых представляет одну из этнических групп.

Кроме того, в стране присутствует так называемый Верховный представитель из ЕС, который следит за соблюдением Дейтонского соглашения.

Кто хочет устроить государственный переворот

При этом, если мы взглянем на карту Боснии и Герцеговины, она разделена на 2 автономных региона. Это Федерация Боснии и Герцеговины. Ее совместно возглавляют Маринко Чавара и Желько Комшич, представители боснийской и хорватской общин.



Страна поделена на 2 региона / Фото The Ohio State University

Другая часть страны называется Республика Сербская и ее президентом является представитель сербов Милорад Додик. Этот самый Додик и устраивает в стране настоящий переворот. Он является ярым сербским националистом, и давно выступает за сближение с Сербией и, конечно же, ее главным союзником – Россией.

Ситуация настолько опасна, что в Боснию и Герцеговину уже направляли представителей ООН и даже чиновника из Госдепа США. И здесь Додик использовал любимую российскую риторику – внешнее управление.

Когда наступит кульминация конфликта

Додик утверждает, что именно верховный представитель из Европы постоянно вмешивается во внутренние дела страны и даже принимает некие законы, которые противоречат воле боснийских сербов. Например, Додик не доволен тем, что предыдущий Верховный представитель Валентин Инцко из Австрии, принял закон осуждающий отрицание геноцида в Сребренице. На что Додик ответил: "Внешнее управление – это преступная группировка".

Кстати Россия постоянно вспоминает Сребреницу, но сама не признает те события геноцидом, – Резников

Очевидно, это был лишь повод. Далее Додик вывел своих представителей из центральных органов власти. Очень скоро может наступить кульминация этого конфликта – уже 10 декабря парламент Республики Сербской проголосует за то, чтобы полностью отколоться от Боснии и Герцеговины.

Это значит, что у Республики Сербской может появиться своя армия, которая, конечно же, будет поддержана Кремлем. Но вся проблема в том, что на территории Республики Сербской уже есть военные части Боснии и Герцеговины, и вот Додик накануне предложил сербским солдатам окружить эти части, чтобы заставить армию сдаться.

Чем угрожает Додик

Не напоминает ли вам это Крымские события 2014 года? По сути на территории Республики Сербской могут появиться свои сепаратистские вооруженные формирования.

Но и это еще не всё. Дело в том, что на территории страны присутствует небольшой контингент миротворцев ЕС. И вот Додик уверяет, что если эти силы попробуют как-то противостоять расколу Боснии и Герцеговины и придут на помощь регулярным войскам, то он тут же запросит помощь от России.

Проще говоря, Додик угрожает "зелеными человечками". И в такой ситуации провокации можно создать на ровном месте.

Кроме того, Додик заявляет, что вовсе не боится санкций, которыми его пугают из ЕС, Великобритании и США. Мол, если эти страны введут ограничения, ему на помощь тут же придет Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Что хочет Россия

В силу того, что Милорад Додик известен как давний товарищ Путина, очевидно, что этот кризис и срежиссирован в Кремле. Там попросту хотят устроить хаос и под этим предлогом обосноваться еще и на южных рубежах ЕС. И если Европа никак не отреагирует на вероятный раскол Боснии и Герцеговины, она получит еще одну горячую точку на своих границах.