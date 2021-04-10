Не может быть такого, что в Украине произойдут события, даже похожие на геноцид в Сребренице. Украинское государство последовательно идет по дипломатическому пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Такую позицию высказал первый вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он также напомнил, что Россия сама не признает события в Сребренице геноцидом, хотя постоянно о них вспоминает .

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Повторение в Украине чего-то похожего на трагедию в Сребренице – невозможно

В Сребренице в Боснии и Герцеговине летом 1995 года убили более 8000 мусульман – мужчин и мальчиков. К 2007 году резню признали геноцидом (спланированным и сознательным) и Гаагский трибунал, и Международный суд.

Неизвестно по каким причинам Россия время от времени упрекает Украину, что та может поступить неким похожим образом на Донбассе. По этому поводу высказался украинский министр Алексей Резников.

Возможно ли такое в Украине? Нет, невозможно. Украина не имеет никаких планов насильственного освобождения территорий,

– подчеркнул вице-премьер.

Более того, наше государство "везде заявляет о политико-дипломатическом пути " разрешения ситуации на Востоке Украины. Именно для этого существуют нормандский формат и Трехсторонняя контактная группа при посредничестве ОБСЕ.

Обратите внимание: заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак 8 апреля заявил журналистам, что Россия готова "стать на защиту" российских граждан на Донбассе, если там "устроят Сребреницу".

Россия сама не признает трагедию в Сребренице геноцидом

Стоит вспомнить, что в тот же 1995 году удалось избежать другой трагедии – в соседнем со Сребреницей городке Жепа. Ведь его охраняли украинские миротворцы .

Зато в 2015 к 20-й годовщине трагедии в Сребренице Россия в Совете безопасности ООН проголосовала против резолюции, в которой те события называли геноцидом. Документ, мол, был "неконструктивным, конфронтационным и политически мотивированным".

Я считаю, что наконец мы услышали от официальных представителей Кремля признание, что Сребреница – это геноцид. Может, это раскаяние из их уст,

– прокомментировал Резников.

Он также напомнил, что в 2014 году часть ранее захваченных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины освободила, и "никакой кровавой резни там не было".