Не може бути такого, що в Україні відбудуться події, бодай схожі на геноцид у Сребрениці. Українська держава послідовно йде по дипломатичного шляху врегулювання конфлікту на Донбасі.

Таку позицію висловив перший віцепрем'єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він також нагадав, що Росія сама не визнає події у Сребрениці геноцидом, хоча постійно про них згадує.

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Повторення в Україні чогось схожого на трагедію у Сребрениці – неможливе

У Сребрениці в Боснії й Герцеговині влітку 1995 року вбили понад 8000 мусульман – чоловіків та хлопчиків. До 2007 року різанину визнали геноцидом (спланованим та свідомим) і Гаазький трибунал, і Міжнародний суд.

Невідомо з яких причин Росія час від часу дорікає Україні, що та може вчинити щось схоже на Донбасі. З цього приводу висловився український міністр Олексій Резніков.

Чи можливо таке в Україні? Ні, неможливо. Україна не має жодних планів насильницького звільнення територій,

– наголосив віцепрем'єр.

Ба більше, наша держава "всюди заявляє про політико-дипломатичний шлях" розв'язання ситуації на Сході України. Саме для цього існують нормандський формат і Тристороння контактна група за посередництва ОБСЄ.

Зверніть увагу: заступник керівника адміністрації Путіна Дмитро Козак 8 квітня заявив журналістам, що Росія готова "стати на захист" російських громадян на Донбасі, якщо там "влаштують Сребреницю".

Росія сама не визнає трагедію у Сребрениці геноцидом

Варто згадати, що того ж 1995 року вдалося уникнути іншої трагедії – у сусідньому зі Сребреницею містечку Жепа. Адже його охороняли українські миротворці.

Натомість у 2015 до 20-х роковин трагедії у Сребрениці Росія в Раді безпеки ООН проголосувала проти резолюції, у якій ті події називали геноцидом. Документ, мовляв, був "неконструктивним, конфронтаційним і політично мотивованим".

Я вважаю, що нарешті ми почули від офіційних представників Кремля визнання, що Сребрениця – це геноцид. Може, це каяття з їхніх вуст,

– прокоментував Резніков.

Він також нагадав, що у 2014 році частину раніше захоплених Росією територій Донецької та Луганської областей Україна звільнила, і "жодної кривавої різанини там не було".