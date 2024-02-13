Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном анализе на 24 Канале рассказал, что в Европе есть мощные страны, которые имеют полный цикл производства вооружения. Между тем экс-советник Дональда Трампа заявил, что выход США из НАТО – вполне реальная перспектива.

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Альтернатива НАТО в Европе

Свитан отметил, что Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания могут возглавить военный альянс в Европе. Это очень мощные страны, которые имеют мощную экономику и мощный военный потенциал. Они могут производить все, начиная от подводных лодок и заканчивая ядерным оружием.

Америка Америкой. Хорошо, но далеко. Поэтому это оптимальный вариант. Есть уже не только риторика, но и действия. Они заметны в частных компаниях. Они уже разворачивают серьезные производства вооружений, потому что видят, что впереди будут серьезные заказы,

– отметил военный эксперт.

Пожар нефтезавода возле Москвы

По словам полковника запаса ВСУ, очередной пожар на НПЗ в России, на этот раз возле Москвы, это "санкции против России от ГУР и СБУ". К тому же, неважно, были ли это БПЛА с территории Украины, с территории России, работа групп на вражеской территории, потому что главным является факт того, что был поражен еще один НПЗ.

"Россияне, конечно, скажут, что на этом НПЗ испытывали реактивные двигатели, и это произошло из-за него. Это также неважно. НПЗ горит, и дальше будут гореть и другие НПЗ. И не только они. Нефтетерминалы, в частности, ждем Новороссийского", – подчеркнул Свитан.

Атака "Шахедов" на Украину

Как отметил военный эксперт, Россия снова атаковала Украину "Шахедами" ночью. Похоже, были попадания в ТЭЦ в Днепре. Украинская ПВО хорошо работает по БПЛА, однако плотности огня все равно недостаточно, поэтому некоторые дроны проходят.

Можно уже начинать выстраивать мобильные группы вдоль линии фронта, или вдоль границы. Сначала наполнили основную площадь государства, теперь надо такие же подразделения вдоль линии соприкосновения. Мы прекрасно знаем направления, откуда "Шахеды" могут заходить,

– подчеркнул летчик-инструктор.

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