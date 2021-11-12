Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой ссылаясь на собственные источники, заявили, что Вашингтон предупредил партнеров в ЕС о том, что Россия может готовиться к новому нападению на Украину. Потому всем стоит быть на чеку.

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Это произошло на фоне стягивания российских войск ближе к украинской границе и энергетического кризиса в Европе.

CША могут быть просвещенные насчет России

Накануне, во время пресс-конференции с украинским министром иностранных дел, Энтони Блинкен также заявлял о своих опасениях относительно вероятной атаки Кремля на Украину.

Сразу после этого президент Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором заверил, что наша разведка владеет всей информацией. Потому украинцам не стоит преувеличивать угрозу, ведь "психологическое давление со стороны России давно не действует".

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Вместе с тем Дмитрий Кулеба призвал не успокаивать себя раньше времени. Еще будучи в Вашингтоне он заявил, что Блинкен поделился с ним информацией относительно намерений Москвы, которой Украина не владела.

В то же время, он добавил, что увидел от Вашингтона сигналы. Говориться о том, что Штаты готовы ответить на вероятную атаку не только на словах.

Блинкену и Кулебе, похоже, действительно известно немного больше, чем общественности.

Ведь уже в понедельник глава украинского МИДа встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить и войска на нашей границе, и миграционный кризис исходящий из Беларуси.

Кремль "защищаеться" от США и Украины

В Кремле поспешили ответить, что это, мол, их дело где и когда перемещать войска. Но немного позже, после того как стало известно, что коллективный Запад готовит ответ, поспешили заверить, что ни на кого нападать они не собираются.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, как всегда, всё перекрутил и заявил, что Bloomberg врет. Кремль не готовится к атаке, а таким образом, просто пытается защититься от вероятных атак Запада.

Дальше россиян понесло. Постоянный представитель РФ в ООН вообще заявил, что это не Россия нагнетает обстановку переброской войск, а Украина. Она якобы угрожает целостности России. Мол, это Украина хочет напасть на Россию, а Кремль готовится защищаться.

Обратите внимание! Источники Bloomberg приближенные к Кремлю действительно подтверждают, что пока Россия не готова к нападению.

Россия боиться сближение Украины и Запада

Москва действительно опасается решительного отпора Украины. Это чревато и для её экономики. Ведь простые новости о том, что Кремль может готовиться к войне тут же ослабили рубль. Акции российских госкомпаний достигли самого большого падения за 2 недели.

Глава Кремля возможно считает, что сближение Украины и Запада заходит слишком далеко. Совсем скоро может наступить момент, когда он не сможет вернуть свое влияние на Киев.

Потому прямо сейчас ему нужны поводы для шантажа Запада, который, например в обмен на газ, отказался бы от дальнейшего сближения с Украиной.

Но в то же время, в этой ситуации Кремлю недостаточно просто бряцать оружием на границе. Здесь нужно что-то, что задевает сам Евросоюз. И это "что-то" – миграционный кризис.



Путин обеспокоен отношениями США и Украины / Фото Getty Images

Путинский шантаж миграционным кризисом

Ярким доказательством того, что именно Кремль стоит за этим кризисом, стало заявления замглавы российского МИДа. Он заверил, что если Евросоюз введет новый пакет санкций против Беларуси за бесчеловечный миграционный кризис, то Россия, фактически, покроет все убытки.

Иными словами, Кремль прямо заявил Александру Лукашенко продолжай беспределить, не бойся санкций, мы оплатим твои счета.

Россия, устами белорусского режима заявляет, что готов даже развязать бойню на границе с Польшей, или Литвой, если ЕС не пойдет на уступки. Минобороны Беларуси прямо заявило, что российские войска готовы вступить в войну.

Именно для этого накануне Лукашенко и Путин подписали документы о фактическом слиянии 2 армий в рамках, так называемого, Союзного государства.

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Это не просто пустой трёп. Минобороны России сегодня сообщило, что отправило своих десантников в Беларусь, чтобы те провели экстренные учения. Правда, не все из них долетели до точки назначения – 2 из них просто разбились.

Не стоит забывать, что всё же главной целью всего этого беспредела, является попытка заставить Запад бросить Украину один на один с Россией. Новый поток мигрантов может начать штурмовать еще и нашу границу.

Какая ситуация на границе? По данным украинской разведки, в Беларусь прибыло до 20 тысяч мигрантов. Из них лишь около 4 – 5 тысяч штурмуют сейчас польскую границу. Еще часть находится вблизи Литовской. Украина приняла решение значительно усилить границу с Беларусью. К патрулированию границы уже привлекли дополнительные 8,5 тысяч военнослужащих.

Украина обеспокоена и Европа это поняла

Кроме того, глава МВД Украины заявил, что уже определили 10 главных участков границы, на которых может произойти массовый прорыв мигрантов. Также в МВД рассматривают возможность проведения учений по защите границы с привлечением территориальной обороны.

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Ситуация действительно угрожающая. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина уже укрепила границу с Беларусью.

Еще раз подчеркнул, что танки на границе Украины и мигранты на польской – это пазлы одной атаки.

В этой ситуации Европа наконец начала совершать какие-то действия. Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Борель полетел на Ближний Восток, чтобы убедить страны не отправлять в Беларусь мигрантов.



Дмитрий Кулеба и Денис Монастырский заявляли о кризисе / Коллаж 24 канала

ЕС не решительный в боротьбе проти России

Сегодня первыми на призыв Борреля отреагировали Турция и Ирак. В Анкаре даже запретили продавать билеты на самолеты гражданам Ирака, Сирии и Йемена. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации Турции.

Этого мало. Казалось бы, самое время нанести удар по режиму Путина. Ведь всему этому кошмару можно быстро положить конец. Стоит лишь заявить о введение эмбарго на российские товары или отключить страну от SWIFT на пару дней.

Вместо этого, ЕС готов лишь ввести санкции против, внимание, авиакомпаний и белорусских чиновников. Да, ЕС просто пытается найти пешку, на которую можно всё спихнуть.

Разговор Меркель и Путина бессмысленный

Яркий пример того, что ЕС не готовы наказывать Путина за агрессию против Украины и миграционный кризис. Это 2 личных звонка Ангелы Меркель Путину.

Да, Меркель сделала то, чего и ждал от нее российский президент. Она пошла искать у него помощи. Ловушка сработала.

В разговоре с Меркель, Путин заявил, что он не стоит за миграционной атакой, а потому Берлину следовало бы наладить контакт лично с Александром Лукашенко. Путин дал понять Меркель, что атака на границы ЕС для него не главное.

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Главное для Путина – это то, о чем я повторял всю неделю. Запад должен отказаться от Украины или, как минимум, надавить на Киев, чтобы мы пошли на уступки Кремлю. Всё это бряцание оружием и мигранты именно для этого и устроено.

Не верите? Тогда как вам такое? Обсуждая с Меркель, казалось бы, миграционный кризис, Путин вдруг заявил, что Киев, якобы нарушает Минские соглашения. Потому канцлеру Германии не мешало бы надавить на Украину.



Меркель обсудила с Путиным миграционний кризис / Фото Getty Images

Российский газ – ловушка

Не знаю, что на это ответила Меркель. Но после их разговора у Путина заговорили о том, что все угрозы Лукашенко об остановке транзита газа в Европу – это чушь. Они даже готовы помочь завершить миграционный кризис.

В этом разговоре сильный канцлер могла просто заявить Путину: "Или ты угомонишь своего пса, или тебя ждут большие неприятности". Но она не может это сделать по одной простой причине.

Именно Меркель так старательно долгие годы подсаживала Европу на российский газ.

Я скорее бы прислушивался к мнению и позиции США, чем к старушке Европы. Ведь, к сожалению, Путин своими провокациями, похоже, добивается от Европы своего.