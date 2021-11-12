Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, это наименьшее расстояние зоны до российского города Калининград.

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"Отрабатывают компоненты возможной операции прорыва Калиниграда. Россия будет говорить, что Союзное государство обороняется против агрессивных действий Литвы или Польши", – подчеркнул Чалый.

Чалый: есть комплексная стратегия

На взгляд бывшего посла, в последнее время заметно повышение ставок со стороны Кремля. В частности, речь идет о поощрении или принуждении Запада к тому, что хочет Москва.

Это касается энергетических вопросов, там где перекрывается газ. Также касается и инструмента с использования проблем мигрантов и даже военных компонентов,

– добавил он.

По наблюдению Чалого, есть целая серия спланированных действий. Комплексная стратегия, которая имеет целью сделать Россию равной переговорам относительно судьбы Европы и мира.

Такую задачу ставят силовыми факторами. Заставляют страны Европы и США силовым давлением и шантажом воспринимать как аргумент. Это основная цель, а дополнительная – разделение и властвование. Есть попытка разделить Европу. То же самое будут делать другими линиями, которые также просматриваются. Валерий Чалий Экс-посол Украины в США

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