Bloomberg отметило, что Украина на этой неделе снизила призывной возраст до 25 лет с 27. В то же время Дания распространила призыв на женщин и увеличила его продолжительность, Норвегия последовала ее примеру. А новый член НАТО Швеция вернула призыв в армию еще в 2018 году. Очевидно для тех, кто географически ближе всего к России, этот вопрос, очевидно, не является предметом споров.

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Есть ли потребность в наращивании армии в странах Европы

Американское СМИ отмечает, что война на пороге Европы означает, что странам стоит задуматься о возвращении призыва. Франция, например, одна из нескольких стран, которые с тревогой наблюдают за украинской линией фронта и обсуждают, не пора ли вернуть старые способы призыва или обязательную военную службу.

Однако эксперты считают, что сейчас необходимо планирование, а не паника. Так, Великобритания обсуждает вопрос о создании "гражданской армии" вместо более непопулярной схемы призыва, а во Франции Макрон выступает за "гражданское перевооружение" с упором на укрепление национального единства.

Более того, Германия, перед которой стоит огромная задача отказаться от десятилетий пацифизма, рассматривает возможность возвращения к воинской повинности после отказа от нее в 2011 году. Сообщается, что давление, которое заставляет правительства затрагивать часто запретную тему, вполне объяснимо.

По данным специалистов, то, что чиновники НАТО называют "ожиданием неожиданного", заставило страны пересмотреть свою способность воевать в более опасном мире.

Две взаимосвязанные проблемы постоянно возвращаются. Одна из них – демографическая, на старом континенте, где средний возраст составляет около 42 лет, а рождаемость снижается. Другая проблема – добровольный набор в армии, которые в течение многих лет были вынуждены делать больше с меньшими затратами,

– говорится в материале.

Говорится, что военное руководство все больше пытается привлечь молодых людей к карьере, которая, кажется, полна ограничений и запретов и не дает особых преимуществ и стимулов.

Как сообщает Bloomberg, британская армия не смогла достичь целей по набору персонала во всех учебных центрах за последние пять лет. Франция также не достигла плана в прошлом году.

Может ли Европа противостоять России сейчас

Автор книги "Готовы ли мы к войне?" Жан-Доминик Мерше утверждает, что французская армия сегодня способна удержать линию фронта протяженностью не более 80 километров. Обращается внимание на том, что такой показатель указан по сравнению с украинским фронтом, который длиной около 1000 километров.

Эдвард Люттвак в газете The Telegraph пишет, что политические и культурные реалии Европы означают, что если бы завтра понадобилось отправить войска в Россию, то только очень небольшие специальные подразделения были бы готовы. Вот почему правительства становятся менее негативно настроенными относительно того, чтобы вернуть призыв.

Издание утверждает, что несмотря на то, что дискуссии по этому вопросу заслуживают внимания, европейские страны должны понимать, что возвращение к призывному мышлению имеет свои пределы. Вместо того, чтобы считать, что все варианты добровольного призыва исчерпаны, нужно якобы подойти к делу более творчески.

Опросы якобы показывают, что вооруженные силы в целом пользуются поддержкой. В частности, есть возможность сделать больше для продвижения новых ролей в сфере обороны, таких как искусственный интеллект и кибервойна, ведь угрозы нацбезопасности существуют в цифровом облаке и тому подобное.

Франция якобы намерена удвоить количество резервистов до 80 тысяч человек до 2030 года и расширить возрастные ограничения. Bloomberg считает, что урок из войны в Украине заключается в том, что готовность к обороне – это скорее необходимость, чем роскошь в Европе.