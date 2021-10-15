Европа нуждается в "чистой" электроэнергии, а Украина может обеспечить этот спрос, – Стефанишина

В рамках саммита Украина – ЕС обсуждали многие вопросы, связанные с "чистой" энергией. И в этом контексте Украина может удовлетворить потребности Евросоюза.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью.

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Как рассказала Стефанишина представители Украины и ЕС говорили о европейском "зеленом" курсе в двух плоскостях:

это использование украинских газовых хранилищ;

внедрение системы энергоэффективности и всего, что связано с минимизацией использования "нечистой" энергии газа или других элементов, которые увеличивают выбросы СО2.

Также на саммите говорили о синхронизации наших энергосистем. Это технически очень важный процесс с экономической точки зрения.

Сегодня Европа очень нуждается в дополнительной "чистой" электроэнергии. И та электроэнергия, которая сегодня производится в Украине, является одной из самых "чистых". Поэтому мы можем обеспечить этот спрос,

– подчеркнула Стефанишина.

Как заметила вице-премьер, это – исключительно экономический процесс, который поддерживается нашими партнерами.

"Именно в этом году впервые в декларации саммита отмечена поддержка Еврокомиссией синхронизации украинской и европейской энергосистем. До этого мы много раз предлагали включить этот месседж в совместную декларацию, но ни разу он там не присутствовал", – добавила она.

Как пояснила Стефанишина, синхронизация должна состояться очень скоро. Ее техническое начало запланировано на 2023 год.