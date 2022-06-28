Об этом 24 канала рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он говорит, что Европа определила сроки отказа от покупки российского газа до 2027 года.

Литва официально запретила импорт российского газа

Это больше касается тех стран, которым трудно диверсифицироваться. В частности, речь идет о Словакии или Чехии, например.

А в основном где-то на 80% Европа к 2024 году способна полностью избавиться от российского газа. И это хорошо, потому что это уменьшит доходы Газпрома,

– заявил Омельченко.

Но, как говорит эксперт, дело даже не в этом.

"Здесь еще вопрос в том, чтобы Евросоюз наконец-то "слез" с наркотической Газпромовой ветви. Ведь Россия их "подсадила" на эту ветвь еще в Советские времена Брежнева", - пояснил он.

По мнению Омельченко, когда ты "сидишь на этом наркотике" уже 50 лет, то через несколько месяцев "слезть" с него очень тяжело. Это непростой процесс, но он уверен, что ЕС преодолеет этот барьер.

К слову, в Еврокомиссии заявили, что в настоящее время 12 стран ЕС частично или полностью отключены от российского газа . В целом российские поставки газа в Европу уже сократились в 2,5 раза.

В то же время в России заявили о снижении поставок газа через "Северный поток" на 40% . Это прикрывают именно техническими проблемами. В сутки транспортируют 100 миллионов кубов газа, а раньше было 167 миллионов. Эксперты считают, что таким образом Москва хочет добиться снятия санкций.

Видео по теме – Пендзин сказал, когда же РФ будет страдать от санкций