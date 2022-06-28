Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він каже, що Європа визначила терміни відмови від купівлі російського газу до 2027 року.

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Це більше стосується тих країн, яким важко диверсифікуватися. Зокрема, йдеться про Словаччину чи Чехію, наприклад.

А в основному десь на 80% Європа до 2024 року здатна повністю позбавитися російського газу. І це добре, бо це зменшить доходи Газпрому,

– заявив Омельченко.

Але, як каже експерт, справа навіть не в цьому.

"Тут ще питання в тому, щоб Євросоюз нарешті "зліз" з наркотичної Газпромової гілки. Адже Росія їх "підсадила" на цю гілку ще в Радянські часи часів Брежнєва", – пояснив він.

На думку Омельченка, коли ти "сидиш на цьому наркотику" вже 50 років, то за кілька місяців "злізти" з нього дуже важко. Тож, це непростий процес, але він впевнений, що ЄС подолає цей бар’єр.

До слова, у Єврокомісії заявили, що наразі 12 країн ЄС частково чи повністю відключені від російського газу. Загалом російські поставки газу до Європи вже скоротилися у 2,5 раза.

Водночас у Росії заявили про зниження постачання газу через "Північний потік" на 40%. Це прикривають саме технічними проблемами. За добу транспортують 100 мільйонів кубів газу, а раніше було 167 мільйонів. Експерти вважають, що таким чином Москва хоче домогтися зняття санкцій.

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