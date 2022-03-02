Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
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Горжусь каждым, кто сегодня защищает свой дом от русского нашествия,
– подчеркнул Алексей Резников.
И добавил, что сейчас в Украине растет объем помощи, ведь увеличивается количество стран, которые эту помощь оказывают. Присоединяется даже те, в отношении кого это считалось невозможным.
В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые байрактари. Будет больше Стингеров и Джавелинов,
– сообщил Резников.
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