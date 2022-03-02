Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Увага Зеленський назвав жахаючий підсумок для Росії за дні війни в Україні

Пишаюся кожним, хто сьогодні боронить свій дім від російської навали,

– наголосив Олексій Резніков.

Та додав, що наразі в Україні зростає обсяг допомоги, адже збільшується кількість країн, які цю допомогу надають. Приєднується навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим.

До України вже прибули і стали на бойові чергування нові байрактари. Буде більше стінгерів і джавелінів,

– повідомив Резніков.



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