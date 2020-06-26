В одном из проектов решений об открытии внешних границ Евросоюза Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд. Ранее СМИ сообщали, что для Украины границы с 1 июля могут не открыть.

Такую информацию содержит рабочий документ, проект которого в дипломатических кругах получил телеканал "Евроньюс".

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О чем говорится в документе

Издание не опубликовало полный текст документа. Однако обнародовало список стран, которые предлагают включить в "белый список" с начала июля.

В этом списке – 54 страны. Украина указана в их числе.

Для кого еще предлагают открыть въезд за пределами ЕС

Андорре,

Черногории,

Сербии,

Боснии,

Албании,

Грузии.

Заметим, что Молдову и Армению в список не внесли.

Важно! Сейчас нельзя утверждать, что именно такой список утвердит Еврокомиссия.

"Источники сомневаются в открытии границ уже с 1 июля и говорят, что согласие между членами ЕС не будет достигнуто вовремя", – отмечает издание.

Кроме того, нельзя исключить, что список был составлен по устаревшим данным, в начале новой вспышки эпидемии коронавируса.

Что было раньше

Накануне авторитетное издание The New York Times сообщило, что страны Европейского Союза могут отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США, и в частности Украины после 1 июля. Этому виной увеличение количества новых заражений на 100 тысяч населения.

Куда украинцы могут летать сейчас

Украинцев точно готовы принимать в США, Албании, Турции, Беларуси, Великобритании и Черногории.

Без ограничений можно путешествовать в Албанию, США, Ирландию, Сербию и с 1 июля в Турцию.

Другие страны Европы открыли свои границы гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.



Какие страны открыли границы для Украины / Инфографика 24 канала