В одному з проєктів рішень про відкриття зовнішніх кордонів Євросоюзу Україна зазначена серед держав, мешканцям яких можуть відкрити в’їзд. Раніше ЗМІ повідомляли, що для України кордони з 1 липня можуть не відкрити.

Таку інформацію містить робочий документ, проєкт якого у дипломатичних колах отримав телеканал "Євроньюз".

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Про що мовиться в документі

Видання не опублікувало повний текст документа. Однак оприлюднило список країн, які пропонують включити до "білого списку" від початку липня.

У цьому списку – 54 країни. Україна зазначена у їхньому числі.

Для кого ще пропонують відкрити в’їзд поза ЄС:

Андоррі,

Чорногорії,

Сербії,

Боснії,

Албанії,

Грузії.

Зауважимо, що Молдову та Вірменію до списку не внесли.

Важливо! Наразі не можна стверджувати, що саме такий список затвердить Єврокомісія.

"Джерела сумніваються у відкритті кордонів від вже з 1 липня та кажуть, що згода між членами ЄС не буде досягнута вчасно», – зазначає видання.

Окрім того, не можна виключити, що список був складений за застарілими даними, до початку нового спалаху епідемії коронавірусу.

Що було раніше

Напередодні авторитетне видання The New York Times повідомило, що країни Європейського Союзу можуть відмовитись відкривати свої кордони для мандрівників з Росії, США, та зокрема України після 1 липня. Цьому виною збільшення кількості нових заражень на 100 тисяч населення.

Куди українці можуть літати зараз

Українців точно готові приймати у США, Албанії, Туреччині, Білорусі, Великій Британії та Чорногорії.

Без жодних обмежень можна подорожувати до Албанії, США, Ірландії, Сербії та з 1 липня до Туреччини.

Інші країни Європи відкрили свої кордони громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.



Які країни відкрили кордони для України / Інфографіка 24 каналу