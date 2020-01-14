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      Европа поможет развивать "зеленую" энергетику в Украине

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      ЕС окажет поддержку Украине для развития "зеленой" энергетики. / facebook

      Европейский союз готов предоставить Украине необходимую помощь для развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

      Об этом сказала новая еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во время встречи с украинской делегацией, сообщило Министерство энергетики и защиты окружающей среды в фейсбуке.

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      Украинская сторона поблагодарила Симсон за поддержку в трехсторонних газовых переговорах, ведь транзит газа через территорию Украины стал залогом энергетической стабильности как нашего государства, так и ЕС.

      После переговоров о транзите газа Украина может сфокусироваться на энергии будущего, развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС предоставит свою поддержку,
      – отметила Кадри Симсон.

      Недавно Европа поставила цель стать первым в мире континентом с нейтральным климатом до 2050 года. Поэтому сейчас в ЕС уделяют особое внимание развитию возобновляемых источников энергии.

      Что известно о Кадри Симсон?

      Кадри Симсон с 1 декабря 2019 года занимает должность еврокомиссара по вопросам энергетики. До этого политик работала министром экономических дел и инфраструктуры Эстонии в правительстве Юри Ратаса в 2016-2019 годах.

      Родом из Эстонии. По образованию – историк. Также защитила магистерскую диссертацию по политологии в Лондонском университете.

       кадрі сімсонс єс єврокомісарка
      Кадре Симонс, еврокомиссар по вопросам энергетики / Фото myseldon

      Зеленая энергетика в Украине

      За последние 4 года в зеленую энергетику Украины было привлечено 1,7 миллиарда долларов иностранных инвестиций. За 9 месяцев 2019 года в возобновляемые источники энергии в Украине вложили 2 миллиарда евро.

      В частности, за это время установлены солнечные электростанции, генерирующие 2000 мегаватт, ветряные электростанции на 400 мегаватт; 24 мегаватта – биогазовые установки; 13 мегаватт – объекты малой гидроэнергетики и 4 мегаватта – объекты на биомассе.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Евросоюз Электроэнергия Солнечная энергетика Возобновляемая энергетика Энергоэффективность Министерство энергетики и защиты окружающей среды
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