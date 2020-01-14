Європа допоможе розвивати "зелену" енергетику в Україні

Європейський союз готовий надати Україні необхідну допомогу для розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності.

Про це сказала нова єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон під час зустрічі з українською делегацією, повідомило Міністерство енергетики та захисту довкілля у фейсбуці.

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Українська сторона подякувала Сімсон за підтримку у тристоронніх газових переговорах, адже транзит газу через територію України став запорукою енергетичної стабільності як нашої держави, так і ЄС.

Після переговорів про транзит газу, Україна може сфокусуватися на енергії майбутнього, розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності. ЄС надасть свою підтримку,

– зазначила Кадрі Сімсон.

Нещодавно Європа поставила ціль стати першим у світі континентом із нейтральним кліматом до 2050 року. Тому зараз в ЄС приділяють особливу увагу розвитку відновлюваних джерел енергії.

Що відомо про Кадрі Сімсон?

Кадрі Сімсон з 1 грудня 2019 – на посаді єврокомісара з питань енергетики. До цього політикиня працювала міністром економічних справ та інфраструктури Естонії в уряді Юрі Ратаса у 2016-2019 роках.

Родом з Естонії. За освітою – історик. Також захистила магістерську дисертацію з політології в Лондонському університеті.

Кадрі Сімонс, єврокомісарка з питань енергетики / Фото myseldon

Зелена енергетика в Україні

За останні 4 роки в зелену енергетику України було залучено 1,7 мільярда доларів іноземних інвестицій. За 9 місяців 2019 року у відновлювані джерела енергії в Україні вклали 2 мільярди євро.

Зокрема, за цей час встановлені сонячні електростанції, що генерують 2000 мегават, вітряні електростанції на 400 мегаватів; 24 мегавати – біогазові установки; 13 мегаватів – об'єкти малої гідроенергетики та 4 мегавати – об'єкти на біомасі.