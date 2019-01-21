Европа в ближайшее время полностью откажется от газа, – директор "Нафтогаз"

Во время консультаций накануне трехсторонних переговоров по транзиту российского газа, представители Еврокомиссии озвучивали возможность полного отказа от использования газа в течение 10 лет.

Об этом сообщает коммерческий директор "Нафтогаз" Юрий Витренко, пишет "Интерфакс-Украина".

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Юрий Витренко сказал, что такое решение в Европе действительно могут принять для того, чтобы показать свое лидерство в сфере сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу.

Один из сценариев, который сейчас серьезно рассматривает Еврокомиссия, предполагает, что Европа в ближайшее время – а для газовой индустрии 10 лет это ближайшее время – полностью откажется от потребления природного газа. Это то, что они реально озвучивали,

– заявил Витренко.

Кроме того он добавил, что для домохозяйств и промышленности, которая зависит от потребления газа, переход на другие источники энергии может занять больше времени.

Однако Юрий Витренко отметил, что украинская сторона не ожидает достижения каких-либо серьезных договоренностей относительно будущего контракта по итогам этих переговоров, ведь экспертные встречи, на которых должны были обсудить технические аспекты нового контракта о транзите, Россия проигнорировала.

Напомним, что 21 января в Брюсселе состоится второй раунд газовых переговоров в трехстороннем формате – Украина, Россия и Евросоюз. Будут обсуждать вопрос продления транспортировки российского газа через Украину в ЕС со следующего года. Пока же мы теряем и на транзите, и на закупке голубого топлива.