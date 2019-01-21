18:17
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Європа у найближчий час повністю відмовиться від газу, – директор "Нафтогаз"

      1931 Читать новость на русском
      Європа у найближчий час повністю відмовиться від газу, – директор "Нафтогаз"
      Європа у найближчий час повністю відмовиться від газу, – директор "Нафтогаз" / Фото з відкритих джерел

      Під час консультацій напередодні тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу, представники Єврокомісії озвучували можливість повної відмови від використання газу протягом 10 років.

      Про це повідомляє комерційний директор "Нафтогаз" Юрій Вітренко, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Чим загрожує Україні зниження ціни на газ, яке обіцяють багато кандидатів у президенти

      Юрій Вітренко сказав, що таке рішення у Європі дійсно можуть ухвалити для того, аби показати своє лідерство у сфері скорочення викидів парникових газів в атмосферу.

      Один зі сценарій, який наразі серйозно розглядає Єврокомісія, передбачає, що Європа у найближчий час – а для газової індустрії 10 років це найближчий час – повністю відмовиться від споживання природнього газу. Це те, що вони реально озвучували,
      – заявив Вітренко.

      Крім того він додав, що для домогосподарств та промисловості, яка залежить від споживання газу, перехід на інші джерела енергії може зайняти більше часу.

      Однак Юрій Вітренко зазначив, що українська сторона не очікує досягнення якихось серйозних домовленостей щодо майбутнього контракту за підсумками цих переговорів, адже експертні зустрічі, на яких мали обговорити технічні аспекти нового контракту про транзит, Росія проігнорувала.

      Нагадаємо, що 21 січня у Брюсселі відбудеться другий раунд газових перемовин у тристоронньому форматі – Україна, Росія та Євросоюз. Обговорюватимуть питання продовження транспортування російського газу через Україну до ЄС з наступного року. Поки ж ми втрачаємо і на транзиті, і на закупівлі блакитного палива.

      Теги: Новини політики Євросоюз Нафтогаз Газ Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Філософія Гауді: чим унікальні творіння славетного архітектора
      сьогодні , 18:14 Філософія Гауді: чим унікальні творіння славетного архітектора
      Наталія Печерська 12
      Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      сьогодні , 17:30 Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      Роман Маселко 92
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      сьогодні , 17:05 Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      Олександр Гаврутенко 182
      Сортування сміття: що про це треба знати
      сьогодні , 16:18 Сортування сміття: що про це треба знати
      Світлана Попова 581
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Стало відомо, скільки громадян Чехії воюють на боці сепаратистів
      9 серпня 2017 , 14:43
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук