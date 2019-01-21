Європа у найближчий час повністю відмовиться від газу, – директор "Нафтогаз"

Під час консультацій напередодні тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу, представники Єврокомісії озвучували можливість повної відмови від використання газу протягом 10 років.

Про це повідомляє комерційний директор "Нафтогаз" Юрій Вітренко, пише "Інтерфакс-Україна".

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Юрій Вітренко сказав, що таке рішення у Європі дійсно можуть ухвалити для того, аби показати своє лідерство у сфері скорочення викидів парникових газів в атмосферу.

Один зі сценарій, який наразі серйозно розглядає Єврокомісія, передбачає, що Європа у найближчий час – а для газової індустрії 10 років це найближчий час – повністю відмовиться від споживання природнього газу. Це те, що вони реально озвучували,

– заявив Вітренко.

Крім того він додав, що для домогосподарств та промисловості, яка залежить від споживання газу, перехід на інші джерела енергії може зайняти більше часу.

Однак Юрій Вітренко зазначив, що українська сторона не очікує досягнення якихось серйозних домовленостей щодо майбутнього контракту за підсумками цих переговорів, адже експертні зустрічі, на яких мали обговорити технічні аспекти нового контракту про транзит, Росія проігнорувала.

Нагадаємо, що 21 січня у Брюсселі відбудеться другий раунд газових перемовин у тристоронньому форматі – Україна, Росія та Євросоюз. Обговорюватимуть питання продовження транспортування російського газу через Україну до ЄС з наступного року. Поки ж ми втрачаємо і на транзиті, і на закупівлі блакитного палива.