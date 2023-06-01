Президентство Орбана в ЕС: Европарламент принял резолюцию против Венгрии

Депутаты Европарламента 1 июня предложили резолюцию по ограничению председательства Венгрии в ЕС в 2024 году. За документ с осуждением действий венгерского правительства проголосовало большинство европарламентариев.

В Европейском парламенте заявили, что Венгрия не сможет выполнять задачи во время председательства в Совете ЕС в 2024 году, поскольку правительство Орбана систематически пытается подорвать фундаментальные европейские ценности. Об этом передает корреспондентка 24 Канала с пленарного заседания в Брюсселе.

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Европарламент одобрил резолюцию касательно председательства Венгрии в ЕС

До председательства Венгрии в Совете ЕС еще год, а в Брюсселе уже призывают принять необходимые меры, чтобы Орбан не получил "пьедестал" для продвижения своей пропаганды. Кроме того, члены Европейского парламента обеспокоены тем, что Венгрия пренебрегает выполнениями предложений Еврокомиссии по организации выборов, свободы слова, противодействия коррупции.

В одобренной резолюции европарламентарии подвергли сомнению то, что Будапешт сможет исполнять обязанности высокого уровня в Совете ЕС, поскольку Венгрия годами отступает от демократии и нарушает верховенство права. Резолюцию поддержали 442 евродепутата, 144 выступили против, а 33 – воздержались.

Венгрия уже накладывает вето на важные решения, например, на поддержку Украины, что очень сильно подрывает доверие к нам. Орбан уже публично заявил, что попытается протолкнуть свою повестку дня во время председательства в Совете ЕС, но это не должно быть задачей страны, занимающей пост президента,

– сказал европарламентарий Тиис Рейтен.

Европарламентарий от группы Renew Europe Софи Ин'т Велд призвала коллег сократить сотрудничество до минимума в случае, если Венгрия все же будет председательствовать в ЕС. Она предложила передать президентство в Совете не правительству Орбана, а независимым СМИ и общественным организациям, которых заставили замолчать в Будапеште.

Почему европарламентарии стремятся ограничить Венгрию в председательстве ЕС

Во время дебатов в Европарламенте французская народная избранница от "Партии Зеленых" Гвендолин Дельбос Корфилд заявила, что члены ЕП просят начать первый шаг в отстранении Венгрии от председательства в Совете ЕС. Она выступила против нарушения прав людей, в том числе принятого парламентом Венгрии закона о легализации анонимных доносов на членов ЛГБТК-коммьюнити.

Президент Венгрии Каталин Новак наложила вето на скандальный законопроект о доносах на однополые семьи.

"Это мир, в котором венгерское правительство хочет, чтобы все мы жили в параллельном мире, вдохновленном Владимиром Путиным, где права меньшинств не защищены, где радужные семьи незаконны, где российская война в Украине не признается, где европейские ценности и определения демократии правят закон и основные права отрицаются", – заявила евродепутат.

В ходе дебатов вступил и поклонник Орбана, венгерский евродепутат Балаш Хидвеги. Он отметил, что противники правительства Орбана, а также венгерские левые евродепутаты пытаются помешать Венгрии получить средства. Кроме того, член парламента заявил, что если где-то и есть коррупция и отсутствие верховенства права, то это в Брюсселе.

Сейчас этот дом (Европарламент – 24 Канал) стал узником экстремистских депутатов Европарламента, потерявших контроль и атакующих Венгрию днем и ночью. Так называемые проевропейские сторонники верховенства права сейчас пытаются помешать Венгрии взять на себя председательство в Раде, но тем самым они нарушают законодательство ЕС,

– раскритиковал большинство венгерский европарламентарий.

Резолюция Европарламента не может запретить Венгрии председательствовать в ЕС. Над этим решением должен работать Совет Европейского Союза. Кроме того, сейчас нет четкой позиции, как можно было бы исключить Венгрию из последовательности ротационных президентств в ЕС с юридической точки зрения. Однако не исключено, что резолюция евродепутатов станет толчком для дальнейших действий.