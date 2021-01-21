Европарламент принял приоритеты политики ЕС: осудили агрессию России против Украины
Европарламент 20 января утвердил два доклада по политике безопасности и внешней политики Евросоюза. В частности, в Брюсселе вновь осудили агрессию России против Украины.
Основные положения, важные для Украины
Речь идет о докладе по имплементации общей внешней и политики безопасности ЕС 2020 года. Об этом сообщает Укринформ.
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Европарламент осудил:
- агрессивную политику, которую осуществляет Россия против Украины;
- блокаду Москвой Азовского моря;
- нарушение прав крымских татар в оккупированном Крыму;
- захват украинских газовых месторождений в Черном море.
В Брюсселе призвали Кремль применить рычаги влияния на оккупантов, чтобы те выполняли минские договоренности.
В ЕС обеспокоены "горячими точками" вблизи своих границ
Европарламент обеспокоен распространением "горячих" конфликтных зон в ближайшем соседстве Евросоюза, как и наличием замороженных конфликтов и фактической оккупацией Россией территорий, которые принадлежат суверенным государствам; подчеркивает необходимость для ЕС усилить действия по мирному разрешению так называемых замороженных конфликтов,
– сказано в документе.
Европарламент отметил преданность суверенитету Украины
Также европарламентарии утвердили ежегодный отчет об имплементации Общей политики в сфере безопасности и обороны. В этом документе подчеркнута "приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и других стран Восточного партнерства". Также Брюссель выловил беспокойство ситуацией в Беларуси, и опять-таки действиями России в Украине, Молдове и Грузии.
Европарламентарии обеспокоены и милитаризацией оккупированного Крыма и попытками Москвы дестабилизировать весь Черноморский регион.
Что рекомендует Европарламент:
- Признать уязвимость стран-членов на Востоке ЕС.
- Вместе с НАТО развернуть стратегию безопасности и обороны в этом направлении.
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