Европарламент 20 января утвердил два доклада по политике безопасности и внешней политики Евросоюза. В частности, в Брюсселе вновь осудили агрессию России против Украины.

Основные положения, важные для Украины

Речь идет о докладе по имплементации общей внешней и политики безопасности ЕС 2020 года. Об этом сообщает Укринформ.

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Европарламент осудил:

агрессивную политику, которую осуществляет Россия против Украины;

блокаду Москвой Азовского моря;

нарушение прав крымских татар в оккупированном Крыму;

захват украинских газовых месторождений в Черном море.

В Брюсселе призвали Кремль применить рычаги влияния на оккупантов, чтобы те выполняли минские договоренности.

Обратите внимание! Кроме темы Украины, в докладе также затронули давление России на другие страны. Речь идет о Молдове и Грузии.

В ЕС обеспокоены "горячими точками" вблизи своих границ

Европарламент обеспокоен распространением "горячих" конфликтных зон в ближайшем соседстве Евросоюза, как и наличием замороженных конфликтов и фактической оккупацией Россией территорий, которые принадлежат суверенным государствам; подчеркивает необходимость для ЕС усилить действия по мирному разрешению так называемых замороженных конфликтов,

– сказано в документе.

Европарламент отметил преданность суверенитету Украины

Также европарламентарии утвердили ежегодный отчет об имплементации Общей политики в сфере безопасности и обороны. В этом документе подчеркнута "приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и других стран Восточного партнерства". Также Брюссель выловил беспокойство ситуацией в Беларуси, и опять-таки действиями России в Украине, Молдове и Грузии.

Европарламентарии обеспокоены и милитаризацией оккупированного Крыма и попытками Москвы дестабилизировать весь Черноморский регион.

Что рекомендует Европарламент:

Признать уязвимость стран-членов на Востоке ЕС.

Вместе с НАТО развернуть стратегию безопасности и обороны в этом направлении.

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