Європарламент 20 січня затвердив дві доповіді щодо політики безпеки та зовнішньої політики Євросоюзу. Зокрема, у Брюсселі знову засудили агресію Росії проти України.

Основні положення, важливі для України

Мовиться про доповідь щодо імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС 2020 року. Про це повідомляє Укрінформ.

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Європарламент засудив:

агресивну політику, яку здійснює Росія проти України;

блокаду Москвою Азовського моря;

порушення прав кримських татар в окупованому Криму;

захоплення українських газових родовищ у Чорному морі.

У Брюсселі закликали Кремль застосувати важелі впливу на окупантів, аби ті виконували мінські домовленості.

Зверніть увагу! Окрім теми України, у доповіді також зачепили тиск Росії на інші країни. Мовиться про Молдову та Грузію.

У ЄС занепокоєні "гарячими точками" поблизу своїх кордонів

Європарламент занепокоєний поширенням "гарячих" конфліктних зон у найближчому сусідстві Євросоюзу, як і наявністю заморожених конфліктів та фактичною окупацією Росією територій, що належать суверенним державам; підкреслює необхідність для ЄС посилити дії із мирного вирішення так званих заморожених конфліктів,

– сказано у документі.

Європарламент наголосив на відданості суверенітету України

Також європарламентарі затвердили щорічний звіт про імплементацію Спільної політики у сфері безпеки й оборони. У цьому документі наголошено на "відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України та інших країн Східного партнерства". Також Брюссель виловив занепокоєння ситуацією у Білорусі, і знову-таки діями Росії в Україні, Молдові та Грузії.

Європарламентарі стурбовані і мілітаризацією окупованого Криму та спробами Москви дестабілізувати весь Чорноморський регіон.

Що рекомендує Європарламент:

Визнати вразливість країн-членів на Сході ЄС.

Разом з НАТО розгорнути стратегію безпеки та оборони на цьому напрямку.

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