Европарламент вновь соберется во Франции после почти годичного перерыва: что известно
Представители Европарламента планируют возобновить пленарные заседания. Их проведение перенесли на неопределенный срок в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений.
В частности, пленарное заседание Европарламента состоится в Страсбурге. Об этом говорится в повестке дня первой в 2021 году сессии законодательного органа Евросоюза.
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Сессия будет проходить во Франции в течение 18 – 21 января 2021 года.
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Президент Франции Эммануэль Макрон обращался к главе Европарламента Давиду Сассоли с просьбой возобновить заседание в Страсбурге. В частности, из-за их отсутствия город несет финансовые убытки.
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