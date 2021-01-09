Представители Европарламента планируют возобновить пленарные заседания. Их проведение перенесли на неопределенный срок в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений.

В частности, пленарное заседание Европарламента состоится в Страсбурге. Об этом говорится в повестке дня первой в 2021 году сессии законодательного органа Евросоюза.

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Сессия будет проходить во Франции в течение 18 – 21 января 2021 года.

Справка. Согласно договорам о ЕС, в Европарламенте должны каждый месяц проводить пленарные заседания в регионе Эльзас на востоке Франции.

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Президент Франции Эммануэль Макрон обращался к главе Европарламента Давиду Сассоли с просьбой возобновить заседание в Страсбурге. В частности, из-за их отсутствия город несет финансовые убытки.

Обратите внимание! В марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 Европарламент перенес на неопределенный срок все общественные мероприятия. Такое решение поддержал и президент законодательного органа Давид Сассоли. Подробнее об этом – читайте здесь.