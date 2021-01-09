Європарламент знову збереться у Франції після майже річної перерви: що відомо
Представники Європарламенту планують відновити пленарні засідання. Їхнє проведення перенесли на невизначений термін у березні 2020 року через пандемію COVID-19 та карантинні обмеження.
Зокрема, пленарне засідання Європарламенту відбудеться у Страсбурзі. Про це мовиться у порядку денному першої у 2021 році сесії законодавчого органу Євросоюзу.
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Сесія проходитиме у Франції упродовж 18 – 21 січня 2021 року.
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Президент Франції Еммануель Макрон звертався до очільника Європарламенту Давида Сассолі з проханням відновити засідання у Страсбурзі. Зокрема, через їхню відсутність місто зазнає фінансових збитків.
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