Загроза коронавірусу: Європарламент скасував усі заходи, серед них і Український тиждень

Усі громадські заходи в Європарламенті скасували через загрозу коронавірусу. Серед них і Український тиждень, який планували провести 3 – 5 березня у Брюсселі.

Президент Європарламенту Давид Сассолі підтримав рішення скасування (перенесення на невизначений термін) усіх заходів через коронавірус. Про це розповіло у своєму фейсбуці Представництво України при ЄС.

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У повідомленні мовиться, що "запланований на 3 – 5 березня Український тиждень в Європейському парламенті переноситься на невизначений термін у зв’язку з обмеженнями щодо проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції COVID-19".

На сайті Європарламенту раніше повідомили про введення запобіжних заходів через поширення коронавірусу. Зокрема, протягом наступних трьох тижнів мали відбутися 130 подій за участі від 6 до 7 тисяч людей. Усі ці заходи скасували, ще ж і надто – доступ до Європарламенту на цей період закривають.

Також Європарламент радить парламентам усіх країн "виявити таку ж відповідальність за здоров’я персоналу та відвідувачів". Попри це, робота ЄП триватиме – відбудуться і заплановані пленарні сесії, і засідання комітетів.

Що таке Український тиждень у Європарламенті? 3 – 5 березня в Європарламенті мали відбутися заходи за участю провідних європейських політиків, українських урядовців, дипломатів, науковців та громадських активістів.



На полях Українського тижня планували провести дискусії про реформи в Україні, участь у "зелених програмах" Євросоюзу та обговорити проблеми окупованого Криму.