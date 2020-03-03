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      Загроза коронавірусу: Європарламент скасував усі заходи, серед них і Український тиждень

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      Європарламент скасував Український тиждень / academymodelun.org

      Усі громадські заходи в Європарламенті скасували через загрозу коронавірусу. Серед них і Український тиждень, який планували провести 3 – 5 березня у Брюсселі.

      Президент Європарламенту Давид Сассолі підтримав рішення скасування (перенесення на невизначений термін) усіх заходів через коронавірус. Про це розповіло у своєму фейсбуці Представництво України при ЄС.

      До теми: Коронавірус у Європі: лоукостер Ryanair заявив про скасування рейсів до Італії

      У повідомленні мовиться, що "запланований на 3 – 5 березня Український тиждень в Європейському парламенті переноситься на невизначений термін у зв’язку з обмеженнями щодо проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції COVID-19".

      На сайті Європарламенту раніше повідомили про введення запобіжних заходів через поширення коронавірусу. Зокрема, протягом наступних трьох тижнів мали відбутися 130 подій за участі від 6 до 7 тисяч людей. Усі ці заходи скасували, ще ж і надто – доступ до Європарламенту на цей період закривають. 

      Також Європарламент радить парламентам усіх країн "виявити таку ж відповідальність за здоров’я персоналу та відвідувачів". Попри це, робота ЄП триватиме – відбудуться і заплановані пленарні сесії, і засідання комітетів.

      Що таке Український тиждень у Європарламенті? 3 – 5 березня в Європарламенті мали відбутися заходи за участю провідних європейських політиків, українських урядовців, дипломатів, науковців та громадських активістів.

      На полях Українського тижня планували провести дискусії про реформи в Україні, участь у "зелених програмах" Євросоюзу та обговорити проблеми окупованого Криму. 

      Важливо! За даними МОЗ, станом на 2 березня 2020 року у світі зареєстровано 89072 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померли 3048 людей. В досі Україні жодного підтвердженого випадку захворювання не зафіксовано.

      Вєсті Кремля: Нова російсько-турецька війна. Що лякає більше, ніж коронавірус
      2 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Європарламент Європа Новини України Новини політики
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