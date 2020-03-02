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      Коронавірус у Європі: лоукостер Ryanair заявив про скасування рейсів до Італії

      - Читать новость на русском
      Через коронавірус лоукостер Ryanair скасовує до 25% італійських рейсів / Фейсбук Ryanair

      Лоукост-авіакомпанія Ryanair заявила, що вони скасовують до 25% рейсів до Італії, які тривають у межах 3 годин. Такий вимушений крок авіаперевізник пов’язує з поширенням коронавірусу Covid19 у Європі.

      Як повідомив Ryanair у фейсбуці, вони скасовуватимуть рейси з 17 березня по 8 квітня включно.

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      У компанії запевнили, всіх, хто забронював польоти на ці дати, повідомлять через електронну пошту або СМС. Тут наголошують, що надсилатимуть такі повідомлення про зміни щонайменше за 14 днів до вильоту.

      Таким чином, всі, хто не зможе вилетіти, отримають можливість:

      • або отримати повну компенсацію квитка на скасований рейс,
      • або переборонювати рейс на інші дати,
      • або ж змінити маршрут поїздки.

      Ryanair, коронавірус, скасування рейсів, лоукост, авіація, Італія
      Приклад повідомлення, яке Ryanair надсилає своїм клієнтам 

      Лоукост пояснює своє рішення тим, що зіткнувся зі значним падіння числа замовлень на цей період через спалах коронавірусу COVID-19, а також значним числом неявок на рейси, переважно на італійських маршрутах.

      Ryanair, коронавірус, скасування рейсів, лоукост, авіація, Італія
      Допис лоукостера Ryanair про скасування італійських рейсів 

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      Що ще відомо про скасування рейсів до Італії

      З тих компаній, що діє в України, окрім Ryanair, про скасування та перенесення таких польотів ще заявила інша популярна лоукост-авіакомпанія Wizz Air. За словами представників лоукостера, більшість рейсів вони намагатимуться перенести, щоправда є імовірність, що ваш рейс може бути скасовано.

      У Wizz Air зауважили, що це стосується лише рейсів із та до Італії. Натомість з іншими напрямками проблем немає. Попередньо, такі заходи триватимуть до початку квітня.

      Щоправда, Міжнародні авіалінії України, попри спалах коронавірусу, скасовувати італійські рейси не збираються. Водночас у компанії додають, деякі їхні клієнти, що мають квитки на рейси до Італії, просять переоформит вильоти на більш пізні дати.

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      Коронавірус у Італії: коротко 

      • Італія нині є епіцентром спалаху коронавірусу. 
      • Станом на 2 березня кількість заражених коронавірусом в Італії становила 1 694 людини, 83 пацієнти вже одужали, 34 – померли.
      • Через ситауацію, що склалася італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закрито. А у муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру.
      • За порушення заборони на пересування загрожує 3 роки ув'язнення.
      • Генконсульство України в Мілані тимчасово призупинило прийом громадян та видачу документів.
      • Загалом у світі станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї. Померли від хвороби більш ніж 3 тисячі людей, одужали – понад тисяч.

      Коронавірус, світ Інфекція
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Надзвичайні ситуації авіація Ryanair Новини України
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