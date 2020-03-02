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      Коронавирус в Европе: лоукостер Ryanair заявил об отмене рейсов в Италию

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      Лоукост-авиакомпания Ryanair заявила, что они отменяют до 25% рейсов в Италию, которые продолжаются в пределах 3 часов. Такой вынужденный шаг авиаперевозчик связывает с распространением коронавируса Covid19 в Европе.

      Как сообщил Ryanair в фейсбуке, они отменят рейсы с 17 марта по 8 апреля включительно​.

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      В компании заверили, что всех, кто забронировал полеты на эти даты, оповестят через электронную почту или СМС. Здесь отмечают, что будут посылать такие сообщения об изменениях минимум за 14 дней до вылета.

      Таким образом, все, кто не сможет вылететь, получат возможность:

      • или получить полную компенсацию билета на отмененный рейс,
      • или перебронировать рейс на другие даты,
      • или же изменить маршрут поездки.

      Ryanair, коронавірус, скасування рейсів, лоукост, авіація, Італія
      Пример сообщения, которое Ryanair отправляет своим клиентам

      Лоукост объясняет свое решение тем, что столкнулся со значительным падением числа заказов на этот период из-за вспышки коронавируса COVID-19, а также значительным числом неявок на рейсы, преимущественно на итальянских маршрутах.

      Ryanair, коронавірус, скасування рейсів, лоукост, авіація, Італія Сообщение лоукостера Ryanair об отмене итальянских рейсов

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      Что еще известно об отмене рейсов в Италию

      Из тех компаний, которые действуют в Украине, кроме Ryanair, об отмене и переносе таких полетов еще заявила другая популярная лоукост-авиакомпания Wizz Air. По словам представителей лоукостера, большинство рейсов они попытаются перенести, правда, есть вероятность, что ваш рейс может быть отменен.

      В Wizz Air отметили, что это касается только рейсов из и в Италию. Зато с другими направлениями проблем нет. Предварительно, такие мероприятия продлятся до начала апреля.

      Правда, Международные авиалинии Украины, несмотря на вспышки коронавируса, отменять итальянские рейсы не собираются. В то же время в компании добавляют, что некоторые их клиенты, купившие билеты на рейсы до Италии, просят переоформить вылеты на более поздние даты.

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      Коронавирус в Италии: коротко

      • Италия сейчас является эпицентром вспышки коронавируса.
      • По состоянию на 2 марта количество зараженных коронавирусом в Италии составляло 1 694 человека, 83 пациенты уже выздоровели, 34 – умерли.
      • Из-за сложившейся ситуации итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. А в муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.
      • За нарушение запрета на передвижение грозит 3 года заключения.
      • Генконсульство Украины в Милане временно приостановило прием граждан и выдачу документов.
      • Всего в мире по состоянию на 2 марта коронавирусом заболело свыше 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае. Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – более тысячи.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Здоровье Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Чрезвычайное происшествие авиация Ryanair
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