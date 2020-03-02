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      Коронавирус эпидемия в Италии: МАУ не планирует сокращать количество рейсов

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      Несмотря на вспышку коронавируса в Италии, авиакомпания Международные авиалинии Украины не отменит рейсы. Более того, снижения пассажиропотока из-за Covid-19 нет.

      Правда, есть пассажиры с билетами на рейсы в Италию, которые просят переоформить их вылеты на более поздние даты. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ, пишет "Интерфакс".

      Важно: ЕС повысил уровень опасности коронавируса с умеренного до высокого

      В авиакомпании добавили, что таких просьб было не много, и МАУ делает это лишь в некоторых исключениях. В общем через страницу авиакомпании в фейсбуке подали 26 обращений, из которых оформили 5 возвратов, а 21 билет переоформили на другие даты.

      Важно! Из-за вспышки коронавируса и увеличения количества инфицированных в Италии ряд авиакомпаний прекратили свои полеты в страну. К примеру, популярная в Украине бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию с 11 марта по 2 апреля 2020 года. В большей степени это происходит именно из-за снижения спроса из-за коронавируса.

      Что известно о коронавирусе в Италии

      • По состоянию на 2 марта количество зараженных коронавирусом в Италии составляла 1 694 человека, 83 пациенты уже выздоровели, а 34 – умерли.
      • Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Wizz Air Здоровье МАУ авиация Новости Украины
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