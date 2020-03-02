Епідемія коронавірусу в Італії: МАУ не планує скорочувати кількість рейсів

Попри спалах коронавірусу в Італії, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України не скасує рейси. Ба більше, зниження пасажиропотоку через Covid-19 немає.

Щоправда, є пасажири з квитками на рейси в Італію, які просять переоформити їх вильоти на більш пізні дати. Про це повідомили у пресслужбі МАУ, пише "Інтерфакс".

Важливо: ЄС підвищив рівень небезпеки коронавірусу з помірного до високого

В авіакомпанії додали, що таких прохань було не багато і МАУ робить це лише у деяких винятках. Загалом через сторінку авіакомпанії у фейсбуці подали 26 звернень, з яких оформили 5 повернень, а 21 квиток переоформили на інші дати.

Важливо! Через спалах коронавірус і збільшення кількості інфікованих в Італії низка авіакомпаній припинили свої польоти до країни. До прикладу, популярна в Україні бюджетна авіакомпанія Wizz Air скорочує кількість рейсів до Італії з 11 березня по 2 квітня 2020 року. Більшою мірою це відбувається саме через зниження попиту через коронавірус.

Що відомо про коронавірус в Італії

Станом на 2 березня кількість заражених коронавірусом в Італії становила 1 694 людини, 83 пацієнти вже одужали, а 34 – померли.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу