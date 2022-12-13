Европарламент уволил вице-президента Кайли из-за дела о коррупции

Европейский парламент 13 декабря решил уволить с должности вице-президента Европарламента Еву Кайли. Все потому, что представительница греческой социалистической партии PASOK попала в коррупционный скандал.

Бельгийская полиция провела обыски в офисах Европейского парламента. По данным федерального прокурора Бельгии, за несколько дней прошло уже 20 обысков.

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Во время обысков полиция изъяла:

компьютеры,

мобильные телефоны,

600 000 евро наличными в одном из домов,

а также 150 000 евро в квартире, принадлежащей одному из членов Европарламента,

еще "несколько сотен тысяч евро" нашли в номере брюссельской гостиницы.

ИТ-счета 10 сотрудников парламента были заморожены с целью сохранения данных для следствия.

В чем обвиняют Еву Кайли

Бывшую вице-президента Европарламента Еву Кайли обвиняют в коррупции во время выбора Катара для проведения чемпионата мира. По некоторым данным, Катар, принимающий ныне чемпионат мира по футболу, пытался повлиять на решение Европейского парламента, давая большие суммы денег.

44-летняя бывшая ведущая телевизионных новостей была в составе делегации, которая посетила Катар на этапе подготовки к мировому первенству и пришла к положительному выводу о соблюдении азиатской страной прав рабочих на объектах предстоящего турнира. По этому делу уже четырем лицам предъявлены обвинения.

Теперь Ева Кайли находится в тюрьме в Брюсселе, а ее адвокат настаивает, что она невиновна и "не имеет ничего общего с катарскими взятками".